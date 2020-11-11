洛縣最快年底獲得輝瑞疫苗

BNT表示，這款與輝瑞共同開發的疫苗，有九成功效。（路透）

洛杉磯縣公共衛生局（LA Department of Public Health）局長費若（Barbara Ferrer），10日在洛縣 縣政委員會線上會議表示，作為美國 人口最多的縣，洛縣將成為最早獲得輝瑞研發的新冠疫苗 的縣之一。洛縣公共衛生部門正在與各地政府合作，購買或租用新冠疫苗儲存所需的冷藏設備。

費若表示，根據目前獲得的信息，第一批量產的輝瑞新冠疫苗將根據美國各縣的人口數量分發。因此儘管第一批疫苗的數量有限，洛縣依然可以獲得一定數量的新冠疫苗供急需人群接種，並由洛縣公衛局負責疫苗的接受和分發。同時，加州政府也確定了第一批會接受新冠疫苗的醫院名單，洛杉磯縣的西達塞納（Cedars-Sinai）醫院名列其中。費若表示，洛縣最早在今年底可以獲得輝瑞生產的新冠疫苗。

費若還表示，輝瑞新冠疫苗對儲藏和使用的條件要求都很高，且一旦將疫苗從冷藏室中拿出就必須在有限時間內完成接種。目前許多洛縣醫院不具備可以儲藏新冠疫苗的超低溫冷藏室，這一缺陷可能會對疫苗的分發造成一定影響。目前洛縣公衛局正在與各市政府合作購買和租用可用於新冠疫苗儲存的冷藏室。

費若指出，洛縣公衛局已經提前設立緊急反應小組來負責疫苗的分發，且隨著其他公司新冠疫苗的研發陸續完成，洛縣可能在未來獲得在儲存條件上要求較低的新冠疫苗。