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房客惡霸 華婦房東掃地出門

記者鄭敖天／洛杉磯報導
陸女士被鳩佔鵲巢的房客嚴重破壞的臥室。（潘丹提供）
陸女士被鳩佔鵲巢的房客嚴重破壞的臥室。（潘丹提供）

加州住房危機在新冠疫情下愈演愈烈，並讓利用加州法律漏洞，靠鳩佔鵲巢為生的強占房屋者（squatter）更加肆無忌憚。住在南加州安大略市（Ontario）的華人房東陸女士遭遇惡房客，不但拒繳房租，偷竊屋內物品，到最後竟將她逼出自家宅邸，淪落到無家可歸。

陸女士表示，這棟位於安大略市的住宅是辛苦工作多年後攢錢買下來的。2019年3月，她通過「愛彼迎」（Airbnb）將房子出租給非裔男子尼克斯（Nix），租期為一周。租期結束後，尼克斯以未能找到新住處懇求她讓他繼續續租。考慮到尼克斯之前表現較好，她便答應尼克斯請求，但兩人未簽訂任何租約。

到2019年5月，在外工作的陸女士回家時，發現尼克斯在未經她同意下將兩名男子帶入家中同住，並因其過度使用水電等問題與陸女士不斷發生爭執。在2019年11月，尼克斯和其它住戶突然開始拖繳房租，並在沒有陸女士允許下，在屋中安裝監視攝像頭。尼克斯也開始在屋中肆無忌憚的抽大麻，導致陸女士被鄰居投訴。尼克斯和其他住戶也開始破壞陸女士的家具，並盜竊她的信用卡，電熱毯等私人物件。

指房客盜信用卡 警方不認同

陸女士報警後，但警方表示，因為沒有親眼看到尼克斯盜竊信用卡的行為，因此無能為力。這讓尼克斯等人更肆無忌憚。到了2019年11月22日，尼克斯與另兩名房客開始徹底停繳房租。

到了12月7日，尼克斯突然夥同三名同夥，威脅陸女士交出存有之前陸女士拍攝的房屋損壞區域照片。陸女士不從，四人便追打陸女士至車庫。陸女士報警後，前來的警員反而指責陸女士無事生非。陸女士還表示，前來的一名警員還對她言語威脅，要求她不要繼續報警。陸女士後在法庭申請針對尼克斯的限制令時，也被法官以證據不足拒絕。

因為害怕再次被尼克斯等人傷害，陸女士不敢住在家裡，只能在附近24小時營業的健身館安身。遭健身館驅逐後，她徹底無家可歸，只能在朋友幫助下在汽車旅館棲身。而鳩佔鵲巢的尼克（3317）斯，則開始大肆盜賣陸女士家中的家用電器與其它財物。陸女士向法院申請驅逐令也因疫情不斷被拖延。時至今日，尼克斯等人已在陸女士家鳩佔鵲巢近一年。而作為這棟房子的法定擁有者，陸女士一邊要繳著房屋的各類開銷，一面又要忍受著無家可歸的苦楚。

租客威脅房東 警方淡化處理

本報記者就警員威脅陸女士一事，採訪安大略警局時，值班警員表示如果陸女士已經向警局舉報警員的相關行為，警局會對此開展內部調查。但調查結果警局無需向外界公佈。

目前正在幫助陸女士的南加房地產經紀人劉偉智告訴記者，目前他和律師正在幫助陸女士以非法侵佔罪控告尼克斯。但由於疫情期間加州對房客的保護政策，可能要到明年才能成功將惡房客驅逐。劉偉智也表示，目前加州的房客保護政策，雖然其避免房客無家可歸的動機是善意的，但卻沒有保護房東的權利，導致像尼克斯這樣的惡房客利用法律漏洞，和華人不擅英文溝通的弱勢鳩佔鵲巢。

房客保護政策 房東反居弱勢

陸女士曾求助於安家聯盟（Business and Housing Network）。安家聯盟的潘丹表示，疫情期間無論房東還是房客都要面臨經濟滑坡帶來的挑戰。在這種情況下，絕大多數房東都能體諒房客難處，只要雙方能保持溝通，就可以共渡難關。但在現實中，像陸女士這樣遭遇惡房客的房東卻不在少數。在這種情況下，加州政府應該重新考慮房屋政策，從而在保障市民居住權的同時，避免惡房客利用法律空子侵佔他人財產。

陸女士被惡房客破壞的門鎖。（潘丹提供）
陸女士被惡房客破壞的門鎖。（潘丹提供）
陸女士被惡房客竊走的洗衣機。（潘丹提供）
陸女士被惡房客竊走的洗衣機。（潘丹提供）
陸女士被惡房客破壞的牆面。（潘丹提供）
陸女士被惡房客破壞的牆面。（潘丹提供）

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