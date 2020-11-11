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加州疫情惡化 半數縣將降級

記者謝雨珊／洛杉磯報導
隨感恩節將屆，CDC公布感恩節過節的防疫準則。（本報記者／攝影）
隨感恩節將屆，CDC公布感恩節過節的防疫準則。（本報記者／攝影）

加州11縣疫情「倒退」而降級，新冠肺炎病毒在社區傳播率增加，加州公共衛生局局長加利（Mark Ghaly）表示，這周是加州首次沒有任何縣，晉升進入疫情減緩階級，官員為此感到擔憂。其中洛杉磯縣疫情攀升尤其快速，嚴重程度直逼7月反撲時期。與此同時，感恩聖誕年底假期將至，官員希望民眾宜避免群聚。

加利表示，按照現況繼續發展，加州一半以上的縣，將在這周或下周期間降級。意味著加州疫情再次逐漸惡化。數據顯示，這周包括聖地牙哥、沙加緬度等縣，退居至疫情最嚴重的第一級。截至10日，在加州58縣中，有13縣被列為第一級紫色階級、22縣被列入第二級紅色階級、17縣進入第三級橙色階級、六縣在第四級黃色階級。

洛杉磯縣10日又新增2318例感染者，新增感染者人數已連續數日每日超過2000人。洛縣公共衛生局長費若強調，在疫苗問世前，唯有靠大眾配合遵守防疫規則，才有望達到降緩疫情的效果，並期盼大家繼續配合防疫。

雖然感恩聖誕年底的假期將至，但美國各地疫情仍不樂觀，數據顯示，小型聚會是造成疫情居高不下的主因之一。因此聯邦疾病防治中心（The Centers for Disease Control and Prevention）10日提醒大眾，慎重考慮群聚過節的風險，並針對感恩節過節更新防疫準則。不過CDC指出，相關準則只是在補強地方政府的要求，並非取代地方政府可能更嚴格的規定。

官員們指出，在假日期間，與家人慶祝或虛擬慶祝活動，新冠病毒傳播風險最低。如果聚集來自不同家庭的成員或朋友，包括返回家園的大學生，將構成不同程度的風險。有意組織群聚和參加假期聚會的人需要考慮以下因素，以便考慮染病的風險基礎。這些因素包括COVID-19的社區級別、賓客旅途中的潛在接觸、集會地點（室內或室外）、聚會時間、預計參加人數、與會者聚集之前的行為，以及與會者在聚會期間的行為，CDC考量到節日過節習俗，有些親友盼望見面過節，根據考量更新防疫準則。公告指出，出現疑似新冠肺炎症狀，或曾與新冠肺炎感染者接觸的民眾，一律不該參加私人聚會。

CDC鼓勵聚會主辦家庭，在邀請親朋好友到家前，暸解每人的健康狀況及接觸史。聚會過程中，每人最好能保持社交距離。CDC建議在室外舉行私人聚會，以降低感染風險。聚會主辦人得盡量要求訪客自備食物或飲品，盡量避免「共享食物」的用餐方式。倘若有親友有留宿過夜需求，建議主辦人及訪客，各自依據訪客原居住地及旅行方式，來評估風險。

CDC建議大眾慎重考量感恩節團聚過節的風險。（unsplash）
CDC建議大眾慎重考量感恩節團聚過節的風險。（unsplash）

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