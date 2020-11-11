雙11搶便宜 南加華人輒一腳

不少南加華人一早起床就開始蹲點買買買。（upslash圖）

中國 大陸2020「天貓雙11全球狂歡季」11日凌晨開賣30分鐘，成交額逾人民幣 3723億元（約565億美元），其中不乏海外華人 貢獻。因為時差優勢，不少南加華人一早起床就開始蹲點買買買，半價的視頻年費、半價的羽絨服、零食、孩子玩具和書等統統加入購物車。不過也有民眾調侃雙十一折扣算法複雜，為省錢必要變成數學家，還有民眾認為當天所謂的一些折扣價反而比平時貴，並不真正划算。

華人王小姐說，中國的花盆花架便宜又好看，所以她早早把想買的產品加入購物車，就等到點結帳。10日早上8點她起床第一件事就是去結帳，還買了一件半價薄款羽絨服和孩子的玩具，前後花了1000多元人民幣。她的物品會統一寄到轉運中心，然後拼團海運到美國，運費一公斤才16元人民幣，比在美國買划算。

也有人趁雙十一充中國視頻網站的會員。華人張先生說，每年這個時候會員充值都是半價，父母在美國還是喜歡看中文節目。現在中國視頻網站節目多，還有自製網劇質量都不錯，一年不到100元人民幣相當划算。

華人李小姐在雙十一前也是把想買的東西加入購物車，就等當天打折結算。她說，給中國的爸媽公婆買了海參、堅果、牛奶、保暖內衣等， 本來還打算給孩子買童裝，結果發現雙十一前滿六百減200，雙十一滿300減40。第二波折扣力度竟然不如第一波，有被騙的感覺，覺得前幾年雖然力度越來越小，但是確實便宜，今年居然貴了這麼多。

留學生孫同學說，她媽媽讓她等零點拍幾樣東西，她提前加入購物車還領了券。零點後發現之前的券都失效，價格比零點前還貴。一雙鞋子，在雙十一當天，居然還貴100多元人民幣，那要今天買幹嘛！

也有民眾覺得雙十一折扣算法太複雜。華人Tina江說，中國折扣活動好多都很刁難人，為了省個百塊人民幣搞得要和數學家一樣，太多彎彎繞，感覺老了腦子跟不上。但看很多尤其年輕人好像特別享受，各自分享怎麼買到各種划算的組合，像數學競賽一樣。

還有民眾等著雙十二，華人薛女士表示，衣服鞋子雙十二買更划算，因為年底要清庫存。去年吃過大虧，她讓客服返差價，但說只保價15天。本來海外購物就有無法退貨風險，所以今年都不買了。