洛杉磯感恩節火雞外賣 買氣比去年旺

感恩節中式火雞深受華人喜愛。（讀者提供）

感恩節將屆，聖蓋博谷不少華人超市 和商家，已預備比平常多三至四成食材，期待民眾的節日餐桌豐盛富足。但受疫情 陰影，今年不少華資餐飲商家的火雞準備數量、價格都相對保守，部分傳統餐飲大戶甚至因人手不足暫停供應火雞；不過也有大型餐館訂單超前，外賣買氣反超去年；部分餐飲商家則靈活推出生鮮火雞「來料加工」，為民眾量身定做感恩大餐。

根據美國貿易經濟網數據顯示，美國今年火雞供應數量十分充足，且價格平穩。在經過3月和4月疫情衝擊後，全美火雞銷量從7月開始強力反彈，7月銷量上漲12.5%，超過去年同期銷量，從8月開始，全美火雞銷量以5.8%的速度穩步上升。

今年的感恩節許多華人預訂火雞。（讀者提供）

擁有多家傳統燒臘廚房和大型餐館的蒙特利公園 市、聖蓋博市和羅斯密市，部分商家本周已開始接受火雞訂單，不少民眾下單比往年更早。

「去年300隻銷售一空，今年預計超過」，羅斯密888海珍大酒樓總經理Lucy陳表示，周一剛在微信和臉書上發出感恩火雞預定信息，訂戶已近三位數，食客反應似乎比往年更多、更快。「往年更多的家庭是直接來餐館吃飯，今年更多人是外賣火雞回家過節」，Lucy說，13至15磅一隻的中式烤火雞，今年售價52元，比老美最低的火雞外賣套餐起碼低四至六元，還免費附送香炒糯米飯，和師傅最拿手的葡式蛋撻一打。

「今年的另一創舉是火雞盒飯」，Lucy表示，因爲疫情關係，目前已接到公司和教會訂單都是要求做成火雞盒飯，原來是大家一起分吃火雞，現在是分了火雞大家吃，感恩節的溫度，一點不比往年低。

蒙特利公園市利苑酒家過去每年感恩節火雞訂單超過700-800隻，感恩節當天一早更是大排長龍，今年因復工人手不夠，暫停火雞供應，這也是該傳統燒臘大戶多年來首次暫停供應火雞。不過餐館負責人表示，其他的燒雞、燒鴨、燒豬還是會正常供應，感恩節當天可望數量更多。

「我對今年的感恩節火雞銷售還是很有信心」，蒙特利公園市深井廣式燒臘店劉老闆表示，他們從一個多月前開始戶外堂食，有八張桌子，生意相當不錯，除了很多老客人，不少年輕人也來捧場，入夜不息。「其實很多民眾渴望出來吃飯，尤其是過節要熱鬧」，劉老闆表示，他目前已準備600隻火雞，每隻10至12磅49.99元，免費送糯米油飯、醬料和圍裙，希望不讓民眾失望，民眾也別讓他失望。

感恩節中式火雞深受華人喜愛。（讀者提供）

與Vons、Pavillion、Ralphs、Albertsons、Wholefood、Gelsons的洋超市50元至175元不等的火雞套餐相比，華資餐館的價格要低不少。不少華人表示，除了價錢，他們也喜歡中式感恩大餐選擇更多，口味更適合華人。

「中式燒雞、燒鴨、海南雞、台山風味的五味鴨，都已接到不少訂單」，艾爾蒙地市翠河美食老闆娘Selina陳表示，此次疫情讓他們的外賣生意異常紅火，中午外賣便當常常多達數百個。她估計今年很多公司生意不好，年底給員工的紅利相對會少，感恩大餐也會縮水，但民眾反倒會更加善待自己和家人，好吃好喝過個感恩節。