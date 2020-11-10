洛疫情大反撲 3天6000人確診

洛縣公衛局局長費若指出，洛縣疫情正處於關鍵時刻，未來兩周至關重要。（會議截圖）

隨著冬季和假期來臨，洛杉磯縣已出現明顯疫情 反撲，洛縣 公共衛生局費若（Barbara Ferrer）9日警告，洛縣目前處於「關鍵時刻」，接下來的兩周至關重要。自上周以來，洛縣平均每天新增2000多確診病例，周末兩天人數高達4600例，這些數字表明令人震驚的洛縣疫情擴散。

費若指出，該縣某些社區的病例率高得令人不安。 受影響最嚴重的社區，譬如Pacoima，14天病例率為每10萬名居民有506例，是全縣每10萬居民確診病例率的兩倍多，其次是太陽谷（ Sun Valley）。華人聚居的聖蓋博谷的艾爾蒙地（El Monte），也在高病例率名單中。因此呼籲住在這些社區的居民，應該採取額外的預防措施，如有必要需做測試。

9日洛縣報告新增1431例，但通常周一報告的新病例都相對較低，這是由於周末的測試結果報告滯後。上周末兩天加上周一，洛縣逾6000人確診。

費若表示，洛縣不希望再發生關閉更多企業的情況，呼籲居民一定要認真採取感染控制措施，將減慢病毒傳播。但如果居民不配合，政府可能就得採取一些措施。

至於9日美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech研發的疫苗 試驗數據，顯示這款疫苗能有效抵禦新冠病毒，有效率高達90%，是否代表疫情可能馬上控制住？費若表示，疫苗的控制病毒效果高達90%，非常正面，她為此感到高興，但並代表民眾可鬆懈，因為疫苗只有得到批准後，才可以生產投入使用，而剛一開始的量產數可能較低，她認為要完全滿足市場需求，可能要到明年的春夏季。

新冠病例激增，縣府正在大力擴展社區外展工作，特別是重災區，加強教育居民，減慢病毒傳播速度。目前洛縣已有60人展開社區聯絡工作，上周已培訓170名工作人員，將在本周內分配工作，擴大信息傳遞範圍。

由於民眾在過去幾周慶祝體育比賽等盛事、參加家庭聚會活動，加速病毒傳播。儘管州政府沒有限制集會，但她強調民眾參加集會一定要戴口罩，保持社交距離，盡量不要前往擁擠場所。