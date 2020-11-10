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中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

股市大漲疫苗利多 選舉官司或致暴起暴落

記者張宏／洛杉磯報導
股市因疫苗利多消息大漲，但不確定性很多，還要等著塵埃落定。（Upslash圖片）
股市因疫苗利多消息大漲，但不確定性很多，還要等著塵埃落定。（Upslash圖片）

製藥商輝瑞和BioNTech的試驗數據顯示，新冠病毒(Covid-19)疫苗的有效性超過90%，導致9日股票大漲。專家認為，現在不確定因素還很多，要等大選塵埃落定、疫苗注射見效之後，股市才能走出陰影，面對市場波動，專家建議「長線短線並進」。

9日宅經濟類股票如亞馬遜和Netflix下跌，私募基金管理人袁福廷表示，這是入手宅經濟進場好時機。至於其他行業，他認為現在還是觀望比較安全，因為市場還有很多不確定性，疫情和選舉是兩大影響股市因素。如川普要求重新計票，總統大選結果確定之前，市場可能會暴起暴落。另外疫苗臨床試驗樣本很小，就說有90%有效性，感覺市場炒作的可能性居多。

想進場的投資者，可在股票下跌時找機會，如覺得市場反彈機會大可以做。不過目前航空、旅遊等行業都是短線反彈，是拋掉的好機會。

他說，市場波動大，要分長短線兩個賬戶，一個長線持有，一個是短線操作。長線原則是買的股票和自己很合拍，資金不占整個投資組合的大比例，萬一損失50%都不會心疼。可每三個月檢查一次，這是公司報告營運的時期，來檢查其和最初選擇該股票時有什麼不同。找一些有信心的好股票，像Tesla從3月到10月漲了十倍，幅度很大。短線則掙一兩成就可拋售，因為短線是掙生活費零花錢，長線是資本成長。

金融投資與財富管理專家林日昇，9日忙著買賣股票非常忙碌。他說，9日對投資管理人來說非常有意思，銀行股漲了10%左右，亞馬遜掉5%，正是買賣好時機。美國經濟復甦是必然，大家對美國民主體系有信心，投資人也相信美國民主系統運轉良好，所以白登當選消息一出，歐洲股市9日漲了4%，說明市場對白登當選比較滿意。

他說，白登當總統對中國和全世界都是好事情，因他做事比較圓滑，主張多邊主義合作。疫苗是送給白登最好的禮物，現在只要美國超過一半的人接種疫苗，美國經濟就能復甦。如今最大的挑戰是，如何把兩億疫苗在六到九個月時間內送到美國人手中。

未來兩個月還會有調整，他的選擇是有調整就買，因為他相信美國經濟明年會增長很快，股票等待下一個牛市。未來市場要重新定調，不一定是高科技股獨大。現在最大危險因素是擔心川普打官司，可能導致極右份子在未來一兩個月製造社會動盪，川普也能在最後任期製造一些傷害（Damage），這些也會反映在股票市場。

曾任職於紐約華爾街投行的楊家淦認為，沒想到股市上漲幅度那麼大，今天有些反應過度，有些人選擇拋售部分股票。但是疫苗不會那麼快出爐，真正上市可能要等到明年，還有幾個月時間，所以股市還需小心。最近小型股和太陽能股票隨著白登上台被看好。

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