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川粉致函大法官調查舞弊 律師：無實效

記者鄭敖天／洛杉磯報導

白登於7日大選計票完成前宣佈當選，引來許多華人川普支持者不滿。近日一些華人選民在社交媒體轉發，鼓勵選民向最高法院大法官的電子郵箱發送簽名信，甚至提供連結和留言範本方便川粉留言，俾要求最高法院介入，並調查選舉舞弊。對該舉措，律師劉龍珠和鄭博仁都認為，形式大於實際，無法對選舉結果產生影響。

劉龍珠表示，根據相關規定，最高法院只有在州內兩位候選人選票差額達到，或低於0.5%時才能介入。目前來看，僅有密西根州和亞利桑納州兩個州的選舉差額達到這一標準。即使川普在這兩州的提告全部勝利，其選舉人票也無法達到當選的絕對多數要求。因此他認為2020年總統選舉「大局已定」，白登當選已成事實。

劉龍珠說，他理解華人川粉對選舉結果不滿的心情，也認為此次選舉在計票等流程上存在一些疑點。但在法律層面，向最高法院及法官寄信並不會有任何法律效用。目前唯一可能導致重新計票或重新選舉的方式，就是選舉人團和參眾兩院都同意重新進行大選。但在目前的政治形勢下，可能性非常低。

加州執業律師、亞凱迪亞（Arcadia）市議員鄭博仁，也持相同看法。鄭博仁說，華人在參與美國政治時，往往會將「發聲」和「投票」兩件事的意義混淆。很多華人認為通過抗議，遊行和寫聯名信方式「發聲」，便能夠達到維護權益的目的。然而在美國，政客最重視的依然是能否當選。在這種情況下，與其在投票結束後質疑選舉結果，不如通過積極參加投票來發出聲音。

鄭博仁說，此次助長平權措施的第16號提案，便是華人選民政治參與度升高的結果。他認為，美國移民社區的政治意識，往往是從沉默到發聲，再從發聲到投票的發展過程。目前美國的華人社區在發聲上已經取得基本共識，但許多華人對投票的重視度還不夠高。如此次川粉組織向最高法院寫信，只能對個人產生心理安慰作用，在法律上遠不如參加投票的意義大。

對白登將上任總統，鄭博仁表示，他最擔心白登將川普的既有政策全部推翻，導致美國又一次經歷激烈的「政策搖擺」。他希望白登能夠理性看待川普的決策，對其既有政策採取去劣存優態度，以保證美國和美國人民的福祉。

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