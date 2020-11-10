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華人川粉力嗆 要查選舉不公

記者楊青／洛杉磯報導
連日來洛杉磯地區川粉舉行多場示威遊行活動，呼籲司法調查總統大選，不少華人川粉用參與行動表示支持。（讀者提供）
連日來洛杉磯地區川粉舉行多場示威遊行活動，呼籲司法調查總統大選，不少華人川粉用參與行動表示支持。（讀者提供）

2020總統選舉投票落幕，川普陣營指控選舉舞弊的司法大戰將登場。洛杉磯地區華人川粉挺川溫度絲毫未減，出錢出力呼籲，將選舉調查進行到底，「我們現在爭的已超越誰當選，美國公平民主的根基不容踐踏」。

今年總統大選很多華人一反過去常態，踴躍加入投票行列，很多華人也不再掩蓋挺川立場，在選戰最後為共和黨候選人和川普搖旗呐喊。

大選投票結束一周，不少華人社群選舉話題熱度不減，川粉眾多的同鄉會、同學會、校友會、聯誼會、家長會、同好群等等，談論最多並不是白登獲勝，而是川普敗選的法律挑戰進度，不少川粉轉發各種諷刺漫畫，對選票落後的川普給予相當支持。

不少川粉表示，他們鼎力挺川，是因為這四年來美國的社會輿論和媒體，欠川普一個公平。川普在新冠疫情中確實有些沒有做好，但四年中高度兌現其競選諾言。「但凡一個有正常思維的人，都不會去支持大麻合法化、性別多元化、小學同性戀性教育、男女同廁、晚期墮胎合法化、高校錄取不按成績而按膚色比例、非法移民合法化並給予相同福利，甚至免費健保，950元犯罪去罪化以及對非裔提供巨額賠償，所有這些，主流媒體卻沒有表現出應有的公義聲音，而是用足四年時間對川普大加撻伐，這公平嗎？」

「輝瑞9日公佈疫苗研發重大進展，股票狂漲，一葉知秋」，洛杉磯川粉們9日一大早就炸鍋，「太假了、太急了吧」，「川普在選前就預言選舉一結束，疫苗馬上就會出來，病毒馬上就會消失，白登宣佈獲勝不到兩天，這些預言果然一一兌現，還有一直被拖住的紓困資金，估計也會很快發放，成爲勝選者的戰績，不用腦子想都會知道爲什麽」。

投票結束一周，雖然中國等少數國家外交部尚未宣佈此次美國大選的獲勝者，但川普以目前的選票幾乎篤定敗選。不過，相當部分的華人川粉認爲，真正的戰鬥，才剛開始。

連日來，華人川粉在社群中廣泛討論的競選舞弊疑點，包括「民主黨控制的搖擺州爲何幾乎都是在一夜之間由紅翻藍？」「爲何多達十數萬張選票，只有白登的單一圈選？而川普和其他候選人完全原地踏步？」「一些州的投票數爲何會超過登記選民的100%？」「一些地區郵差爲何被主管要求將後投的選票改爲投票截期之前郵戳？」「投票觀察員爲何被拒在合理距離内，對選票的簽名核實進行監督？」

格蘭杜拉市川粉賈先生表示，雖然總統大選受疫情影響，但民眾依然可以出門，「你可以兩個星期去一趟星巴克，不可以四年去投一次票？」他認爲，此次民主黨堅持郵寄投票，其實一開始遊戲規則就已漏洞百出，給有心人士作弊布局開了口子。

「我支持川普尋求法律對競選舞弊的調查，已經超出了對他的支持」，核桃市劉女士表示，來美30多年，一直以美國的民主自由公平正義為自豪，但如果發生競選舞弊，且舞弊成功，美國精神根本已被踩在腳下。

不少華人川粉連日來聯署要求最高法院，講述和表決年總統大選」。「我們要的不是選舉結果怎樣怎樣，我們要的是選舉過程公平公正合法」，川粉們表示，如果這件事情就這麽稀里糊塗過去，美國貌似穩定和諧了，美國的形象和號召力卻將永遠損害。如果通過司法揭露黑幕懲罰犯罪，刮骨療毒，貌似自曝家醜，但抑惡揚善，才是美國正義的根本。

大批華洋川粉周末匯集巴沙迪那市政廳前，呼籲司法調查2020年總統大選。（華人家長...
大批華洋川粉周末匯集巴沙迪那市政廳前，呼籲司法調查2020年總統大選。（華人家長提供）

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