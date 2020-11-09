感恩節機票今年便宜三成 旅客仍觀望

空空蕩蕩的洛杉磯國際機場。（讀者提供）

今年感恩節機票比去年同期便宜至少30%，出現旺季卻是淡季的價格。但礙於疫情 日益嚴重，民眾假日出遊和探親訪友的意願被壓制。同時即使外出度假，相比大城市，不少民眾更願意去相對安全一些的海島度假，今年加州感恩節熱門景點，是夏威夷 和墨西哥。

新冠疫情大爆發已持續八個月，馬上就要迎來感恩節和聖誕節，目前美國 國內航空運輸量仍比正常水平嚴重下降，但隨假日來臨旅客人數一直在上升。美國航空業日前表示，9月份45％的航班客滿，7月份只有20％。捷藍航空（JetBlue）指出，已看到想要拜訪家人和朋友或度假的客戶，需求被抑制的跡象。

根據美國汽車協會（AAA）數據，在正常年份，旅行者通常提前28至60天購買感恩節和聖誕節旅行機票。但今年旅客目前可能還在等待。航空公司現在以廉價機票吸引旅客，西南航空一直在頻繁促銷，目前購買11月17日至2021年3月31日期間出發，促銷路線包括丹佛到科羅拉多州Montrose，單程票價低至59元；飛往海灘的航班，如波特蘭到聖地牙哥， 單程機票69元起。 阿拉斯加航空公司平均票價在7至9月期間下降17％，8月還進行了買一送一促銷活動。

洛杉磯機票業者包先生說，大家居家避疫太久，想去海島度假的興致更高，且考慮到大城市疫情又比較嚴重，所以今年感恩節熱門景點是夏威夷和墨西哥兩地，票價比去年同期便宜30%左右，相當於現在是旺季，但機票是淡季價格，洛杉磯到夏威夷機票往返價格在400元左右。美聯航感恩節前後洛杉磯飛紐約來回機票才250元左右，但沒人敢去，且若從加州前往夏威夷，還有隔離政策。

航空業務發展諮詢公司Volaire Aviation統計，各大航空公司在假日季卻不斷在縮減航班，10月2日，美聯航、美國航空和西南航空分別將11月航班減少51.6％、47.1％和36.9％。10月9日，Spirit航空削減11月36％的航班。而截至10月初，在美國國內航班今年就已減少近兩百班的情況下，感恩節假期提前預訂比去年下降25％。

世界旅遊組織最新發布的全球旅遊數據顯示，7月和8月全球國際旅遊人次較去年同期分別下降81%和79%。綜合近期全球旅遊業形勢，該組織預計今年全球國際旅遊人次較去年將驟降70%。專家預計，國際旅遊業最早也要到2021年第三季度才能好轉。該組織20%的專家認為，全球旅遊業復甦要等到2022年。