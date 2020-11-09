羅蘭岡渴望街 保持農莊原始風貌

羅蘭岡渴望街的花園農場。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯的縣屬地羅蘭岡 （Rowland Heights）近年人口增加，聚集不少華裔 、韓裔、白人和其他族裔居民，自然風貌也隨著住宅開發、工業倉儲增加變化很大。不過據當地華裔人士說，有一條街稱為渴望街（Desire Ave.）是目前最能反映當地早期農業社會風貌的街區，住戶以華裔居多，有的經營花圃、馬場、蔬菜等。

從渴望街與可利馬路（Colima Rd.)交匯處轉入後，會先看見老人公寓和一所學校。接著是一個個院落，如同小型農場，景觀與其他整齊劃一居民區有很大差異。在每戶住家前後都有很大土地空間，種植各種農作物。有的住宅要從大門進去很深才能到達。從渴望街一直向南行進，盡頭有兩棟大院巨宅，據說屋主是亞裔。

在渴望街多年經營苗圃的華裔斯蒂文說，這條街區是羅蘭岡地區目前少數存留的私人農業用地，沒有路燈、沒有公共排水設施，也無公共停車場，唯一的公共設施是街路口的一所學校，屬於羅蘭學區 。

前羅蘭學區華裔教委聶曼麗是渴望街社區屋主協會主席，她說，這是羅蘭岡唯一沒有路燈的街道，路面年久失修也很不平整。她20餘年前就居住在此，當初社區很安靜祥和，住家60餘戶，華裔居多。雖然後來也出現租用農地搞商業活動，但大體保持了羅蘭岡早期農業社會風貌。聶曼麗說，道路年久失修與協會資金缺乏有關係。

長青砍樹公司創辦人張先生多年前在渴望街設立公司，他說，這裡每家農業用地，面積從6畝至11畝不等，而且連接Pathfinder路沒有打通，呈現出與羅蘭岡其它區域不同樣貌。不少業者在這裡租用農地種植蔬菜、養馬、種植果園、花圃、也有慈善機構種植有機蔬果，還有人投資土地等待未來地目變更漲價銷售。