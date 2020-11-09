加州取消SAT 學子無奈外州趕考

加州取消SAT考試，大批藤校申請生7日遠赴亞利桑納鳳凰城參加考試。（記者楊青／攝影）

加州大學 系統從今年開始停止使用SAT 和ACT大學入學考試成績，加州各地SAT考點也順推新冠疫情 原因紛紛取消考試，令有意申請長春藤名校或加州以外大學的學生考試無門，被迫遠赴外州趕考，家長和學生深感無助與無奈。

由於3月疫情發生以來，加州各地SAT考點相繼取消考試，11月初的SAT考試，成了加州2021高中畢業生年底申請大學截期前的最後一次考試機會。

「我們全家連續開車七小時，從洛杉磯趕到這裡」，7日一大早送兒子參加亞利桑納州Dobson高中SAT考試的格蘭杜拉家長李太太表示，正在申請2021秋季大學入學的兒子，報名參加今年3月SAT開始，正好遇上疫情爆發，校園關門，附近地區的SAT考試取消；5月改報河濱縣考試，沒想到考試前後三天接到大學理事會通知，臨時取消考試；之後8月和9月兩度報名參加聖伯納汀諾縣SAT考點，均在考試前一天接到通知，考試再度被取消。

「實在沒有辦法，最後找到這裡」，李太太表示，兒子一直希望考取理想藤校，SAT成爲孩子多年學習成果的展現窗口。鳳凰城SAT考點，已是離洛杉磯最近的一個考點，全家連夜馬不停蹄長途驅車400哩，相當無奈。

今年5月22日，加州大學理事會以23:0全票通過，取消使用SAT和ACT大學入學考試，並在未來五年逐步廢除考試，換言之，從2025年起全部停止使用SAT和ACT成績入學要求，AP考試、高中成績單、課外活動、社會活動、申請信、推薦信等將作為新生錄取審核材料。

7日參加鳳凰城SAT考試的學生，一大早在當地高中排成幾百米的長龍，偌大停車場的車牌中，除少數是亞利桑納車牌外，超過半數來自加州。不少考生表示，他們都是因為希望被藤校或加州之外的優秀大學錄取，遠到前來應考；部分學生則擔心加大系統因族裔因素競爭增加，得用SAT成績可增加競爭力。

帶女兒遠道而來考試的洛杉磯縣布班克市獸醫哈奇表示，加州大學取消SAT成績令人失望，以疫情為由全部取消所有考點，更沒有道理。「加大系統不要SAT成績，一些學生可能很高興不用辛苦準備考試，但相信還是有很多學生希望通過考試展現學習成果；沒有考試，他們多年的勤奮會淹沒在人海中，優秀與平庸混在一起」。

「加州這些年左到已喪失基本原則，讓孩子們喪失上進意識」，哈奇表示，他從小從埃及移民來美40多年，眼看加州左傾思潮愈來愈離譜，「打多元化幌子搞平均，連原本應該最乾淨的大學錄取都不能倖免」，他說，女兒堅持要上賓州藤校，要考SAT，還被身邊不少同學取笑「傻」，實在不可思議。

在剛落幕的大選，加州選民雖然超過56%的反對票，擋住以人種和膚色作爲加大錄取考量元素的16號提案。但就在選後次日，加大系統明確宣布對16號提案未能通過感到失望，加州大學將繼續倡導多元化的學生群體。

「我們一直相信女兒只要保持在全校畢業生前10%，進入加大不會有問題」，7日帶女兒前往鳳凰城參加SAT考試的周太太表示。但現在看情況在亞凱迪亞高中排名前10%的女兒，明年進入加大都有困難，因爲與她相當排名的同學八成左右都是華人和亞裔。

「現在只能希望通過SAT提高她的競爭力」，周太太表示，這些年加州許多做法完全打破家長的想像，也讓孩子無所適從，一直説好努力就可以的，現在不行了。

「說實在我們也不確定給加州大學提交SAT成績到底管不管用」，周太太表示，現在只能是死馬當活馬醫，有總比沒有好。

一位考生家長表示，他和太太已考慮孩子讀完大學後不回加州發展，也開始考慮退休之後搬離加州，在別州生活。