洛杉磯兩黨賀白登當選 盼以民眾利益為重

第33選區國會眾議員劉雲平祝賀白登勝選。（本報資料照片）

民主黨籍總統候選人白登 （Joesph R. Biden）7日宣布當選的第一時間，民主黨民選官員紛紛發出賀電，期待與白登政府合作，解決民眾關心的問題，讓美國 變得更強大。同時共和黨人士也表示，不論是那一黨執政都應該把國家和人民的利益放在首位。

第33選區國會議員劉雲平（Ted W. Lieu）發表聲明指出，生活在一個人民選擇領導人的國家感到幸運，並祝賀白登當選總統、賀錦麗（Kamala Harris）當選副總統。在充滿挑戰的選舉季和持續的新冠疫情之後，人們似乎比以往更加分裂，同時民眾也以空前的熱情參與選舉，履行公民義務推動國家向前。他希望能按照美國傳統，實現總統權力和平交接。劉雲平期待與總統當選人白登一起解決共同關心的問題，例如新冠疫情、經濟復甦、刑事司法改革和氣候變化。他相信美國將會克服這些挑戰，並且比以往任何時候都強大。

洛杉磯縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）在賀電中表示，人民選出白登為美國下一任總統，在婦女贏得選舉權100年之後，首位非裔女性當選副總統，她為此而感到驕傲。賀錦麗作為現任加州聯邦參議員，非常了解目前民眾面臨的挑戰，如住房危機和無家可歸者問題，他們需要擴大心理保健服務等。韓珍妮希望代表洛杉磯縣政府與白登政府合作。「新工作要開始了」，白登、賀錦麗政府和新一屆國會，將要積極解決持續的新冠疫情及其對經濟的影響，並且贏回盟友的信心。

曾任老布希總統的中小企業管理委員會顧問，政府與亞裔社區協調員的方光慶，今年大選就把自己的選票投給了白登。她認為，不同於川普 撒謊和誇大其詞的作風，白登在各方面都做得不錯，即便大幅領先仍然很低調，沒有馬上宣布當選。相較之下，川普在落後的州就要求重新計票，不承認敗選，實在太丟美國人的臉。方光慶表示，川普執政期間幾乎退出了所有參與的世界組織。她認為，美國應該拿出大國風範，接下來四年白登政府應該會重新加入之前川普政府退出的國際組織；在經濟方面與中國大陸保持良好關係平等互惠，一切以民眾利益為重。