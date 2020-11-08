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白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

賀白登當選 洛市大遊行

洛杉磯訊
人群走上洛杉磯市中心的街頭慶祝遊行。（美聯社）
人群走上洛杉磯市中心的街頭慶祝遊行。（美聯社）

大選結果7日敲定白登獲勝後，人群走上洛杉磯市中心街頭慶祝遊行，全市各地紛紛舉行慶祝活動。民眾不僅拿出鍋碗瓢盆敲鑼打鼓，也燃放鞭炮喜迎新總統。不過也有川普支持者在其他地區集會，截至7日傍晚並未傳出衝突事件。

儘管洛杉磯7日降溫並有部分降雨，人群隊伍仍舉著標語和橫幅，上面寫著「捍衛選舉」和「捍衛我們的民主」，從Pershing廣場走到洛杉磯市政廳，路過的汽車也紛紛鳴笛慶祝。

遊行隊伍中飄著彩虹旗和美國國旗，許多人舉著白登和賀錦麗的競選標誌，唱歌和鼓聲在洛市中心的街道上迴盪。有民眾舉著「你被開除了」的標誌，這是引用川普在電視真人秀節目中的一句話。遊行隊伍整個上午又有數百人加入，規模越來越大，警察在洛市政廳的台階旁守望。

在銀湖市（Silver Lake），居民則在街上高呼，甚至拿出鍋碗瓢盆敲打。有網友表示日落大道上擠滿了狂歡者，開車一個小時只能走幾個街區。也有人燃放鞭炮喜迎新總統。

而在好萊塢，司機則鳴笛向聚集在好萊塢大道上的歡呼人群致敬，川普總統在星光大道上的星星被圍欄保護起來。在西好萊塢和迴聲公園（Echo Park）附近，有網友拍到視頻顯示，民眾舉辦了小型舞會。

白登7日凌晨在賓州獲勝後，超過了270張選舉人團票數後，洛縣以及全國各地都出現慶祝或抗議活動。

也有民眾表示，在Westchester地區的405高速公路看到掛著川普旗的大篷車穿過。7日一早在杭廷頓灘，也有數十名川普支持者聚集在碼頭附近揮舞橫幅，不過這些支持者們已經好幾周都來此地。在比佛利山，下午3時舉辦了支持川普的示威。在馬里布下午2時也有川普的車隊集會。

早在大選前，南加乃至全國各地的執法部門都已做好準備迎接可能發生的動亂。洛杉磯警局6日表示，「我們不知道這個周末對我們有什麼影響（除了下雨），或者接下來的幾周和幾個月的情況如何。我們所知道的是，LAPD官員每天都會竭盡所能，盡最大努力確保洛杉磯人的安全」。

洛市市警Drake Madison表示警員將在抗議期間採取一貫的維安措施，希望洛杉磯居民能夠和平行動。

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