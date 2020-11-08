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白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

白登對中國政策 可能先軟後硬

記者楊青／洛杉磯報導
人群走上洛杉磯市中心的街頭慶祝遊行。（美聯社）
人群走上洛杉磯市中心的街頭慶祝遊行。（美聯社）

總統大選結束，民主黨候選人白登勝選，他的對華貿易政策，引起選民廣泛討論。相當多華人認爲，白登未來對華貿易政策壓力不會手軟；也有華人相信，民主黨對華可能會有短暫的軟化期，但最終對華的打擊力度可能比共和黨更大；更有華人認爲，美國未來對中國的態度，已超越貿易和經濟關係，美國對華經濟最大的制約，將以不能「養虎為患」作基調。

洛杉磯經濟學人顧衍時認爲，白登贏得大位，整個美國政壇對中國各方面的態度仍會保持相當強硬。

顧衍時表示，川普過去兩年多對華展開貿易戰，以增加大幅度關稅作主打。但他認爲這種方式並沒有讓美國得益，多年來中國輸銷美國的商品與消費品有關，美國對中國消費品依賴由來已久，大幅度增加關稅的結果導致銷售來美的消費品價格愈來愈高。事實上在過去一年半中，美國對華貿易逆差並沒有明顯減少，美國不但沒有在中美貿易逆差的改變中占到便宜，最終反倒是老百姓受不了通貨膨脹壓力。

顧衍時認爲，川普經濟政策上非常大的缺陷是將中國的人才掐掉，是美國的巨大損失。美國多年來為培養外國在美技術勞工和人才不遺餘力，這些本身素質和美國大學教育和培訓的人才，卻最終不能為美國所用，甚爲可惜。

他認爲，從目前白登公布的對華經濟政策看，他和川普一樣，也將對中國有壓力，處處不給中國方便。但白登與川普不同的是，他稱不是在關稅上對中國施壓，而是聯絡其他國家一起給中國顔色和壓力，而不是美國單打獨鬥。

顧衍時認爲，白登當選，民主黨對華可能有兩年「軟化期」，但之後一定硬起來，繼續對中國實施約束和制裁，以避免美國逐漸被蠶食，「這種態度甚至會比共和黨更強硬，而且具有長期一貫性」。白登的政策看起來軟，實際上是綿裏藏針，中國可能未來要應付更多國家。

洛杉磯金融專家林日昇認爲，白登當選，美國圍剿中國霸權的態度不會改變，但具體措施和政策上至少可以比目前好一些，「相信他們會從川普那裏吸取教訓，不會重蹈失敗覆轍」。

林日昇認爲，過去三年多，川普的中美貿易政策缺乏連貫性，美國沒有因爲貿易戰得益處。美國增加了關稅，卻失去了中國其他方面的許多投資，包括公司和企業投資、留學生消費、房地產投資等。

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