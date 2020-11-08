群聚抗議敗選 疫情恐惡化

總統大選7日有了贏家，政府官員擔憂有些人不滿選舉結果，在街上大肆發洩情緒，惡化疫情 。洛縣 公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）建議需要發洩情緒者，可在線上平台上分享選舉心得及看法，盡量不要進入人群。

事實上，政府官員不是多慮，因為近幾日洛杉磯縣的單日新冠肺炎 確診病例不斷走高。洛縣7日新增2418例感染者、15人因染病而死，新增感染人數超過前三日。近期每日新增超過2000名染疫者，疫情再次反撲。洛縣從4日至6日連續三日，每日有超過1800例新增染疫者。7日新增人數超過2000人，疫情有逐漸惡化趨勢。

洛縣住院人數也在上升，7日住院人數為840人，其中有30%進入重症病房。本周自4日起，每日住院人數超過800人，這個數據與人數走低的9月及10月相差甚遠，疫情有惡化現象。

費若表示，倘若無法避免人群最好戴上口罩，與每個人保持好六呎距離。她呼籲大眾別忘了7月中疫情反撲的教訓，每人都有義務及責任協助社區降緩疫情擴散。與非同居人的大型群聚集會，尤其是大聲喊叫、喊口號、唱歌等群聚方式，有較高的風險染上新冠肺炎。另外，隨著年底多個假期接二連三的來臨，洛縣政府官員也再三提醒大眾，避免私人派對及群聚，降緩疫情繼續擴散。

截至7日止，洛縣已有超過31萬9977人感染上新冠肺炎，共7170人因染疫死亡。