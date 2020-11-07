回中國需「雙陰證明」 華人遍尋快速檢測點

中國大陸近日提出的歸國旅客必需持「雙陰性證明」 登機的要求，讓許多計劃歸國的華人不得不另做打算。（Unsplash）

近一周來，中國駐美國大使館及多家領事館陸續發布緊急通知，要求搭乘航班赴華人 員必須在登機前的48小時內在出發地完成核酸與血清抗體的採樣和檢測 （雙陰證明），並在當地中國使領館獲得健康碼或健康狀況聲明書後才可以登機。此通知一出，立即在在美華人社區引發巨大反響。許多計劃在近幾月內回國的華人，不得不暫時取消回程計劃，或開始急尋快速檢測點。

在洛杉磯某校就讀的小朱，本計劃在聖誕節假期回國，並提前購買了12月某日凌晨起飛的航班機票。但因新政要求乘客在登機前48小時完成採樣和檢測，而多數診所不可能在晚上開門，這使航班在凌晨起飛的他，面臨的檢驗時間更加緊張。無奈之下他做好了取消回國計劃的準備。

在華人圈裡，小朱這樣的歸國旅客不在少數。相對於舊規中對歸國乘客在出具核酸檢測報告後三天內乘航班回國的要求，新政將採樣和檢測時間壓縮到48小時，讓許多華人猝不及防。而對於一些計劃從加拿大 、韓國和日本轉機回國的華人，新政要求轉機旅客在第三國進行二次核酸和血清採樣的要求，更是難以實現。駐美使領館也建議歸國乘客在有條件的情況下，盡量搭乘直航航班回國。

已經買了11月下旬從溫哥華轉機回國航班的何先生說，在比較駐美和駐加拿大領事館的公告後，他發現加拿大大使館不需要國際健康碼認證。在這種情況下，他在思考在飛往加拿大前自己在家中自行採樣，然後寄給加拿大檢測機構，最後在機場轉機時通過電郵接受加拿大檢測機構寄來的檢測報告。但也有網友表示，目前加拿大只有兩個地方可以做IGM抗體檢測，很難在規定時間內將檢測結果寄給何先生。

在華人網絡論壇上，許多論壇成員也在討論如何尋找快速檢測機構。有網友反饋，儘管部分超市的藥房提供快速檢測，但因為其只提供手寫報告，並不能得到使領館認可。而許多檢測機構做的抗體檢測只會提供IGG抗體報告，不會提供使領館要求的IGM抗體報告。因此華人在回國前聯繫檢測點時，應搞清其提供的檢測時間、種類、檢測結果出爐速度，以及是否提供電子版檢測報告等關鍵問題。