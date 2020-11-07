H-1B起薪出爐 年薪9萬變低薪

勞工部調漲薪資標準新規將影響一大批H-1B簽證申請者。（本報檔案照）

川普政府日前推出新規定，要求企業提高持H-1B工作簽證 的外國員工薪資。勞工部 也繞過慣常的公眾諮詢期，宣布規定立即生效。這項發展砍斷不少留學生的美國夢，目前要想順利拿到H-1B簽證，薪資是否達到勞工部高薪標準，是移民局 審核重點之ㄧ。未符合薪資標準的申請案件，容易被刁難或拒絕。勞工部新規將影響一大批H-1B簽證申請者。

勞工局根據每個領域專業分成四級薪資標準，根據勞工部調查各地行業的薪資新規定，企業必須支付當地特定工作類型的現行工資的45%，以前只要至少支付17%就好；技術層級越高，調薪幅度可達95%，現行為67%。該規定已於10月8日生效。

移民律師許俊良表示，勞工部薪資取樣標準大幅變動，絕大多數職位薪資上漲，許多行業職位的初級階層，9萬元年薪現在變成是「低薪」。

許俊良提到，初級層級的薪資從17%調漲45%，這種薪水值不符合一般入職者的薪資結構。若以加州聖荷西初級電子工程師為例，以勞工部新規計算，持H-1B的工程師薪資將從8萬8712元漲到12萬7042元。導致許多新創公司、小企業負擔不了外國勞工薪資。

移民律師陳啟耕表示，在疫情下，遞交H-1B簽證的許多案件，都在交件途中被雇主喊停。有些雇主受疫情影響，無法再像往常一樣，負擔得起勞工部薪資標準。雇主若不願支付至少第二級階層的薪資標準，案件便可能遭移民局刁難或拒絕。

另外，專業職位被移民局補件的機率高，批准的失敗率也比以往增加不少。再加上許多人對於持H-1B工作簽證者，存留一種「搶美國人工作」的印象，要想順利持H-1B簽證留在美國，真的是越來越難。

目前已有許多單位向法院提出訴訟，例如：代表美國科技公司安排外國技術工人到美工作的「IT服務聯盟」(ITServe Alliance)，已向新澤西州聯邦地區法院提告政府，指出勞工部未事先通知，未提供原告或公眾諮詢機會，便大幅修改計算H-1B簽證現行工資比率規定。

許俊良表示，不少企業主聞訊暫時都保持觀望態度，期盼訴訟案的結果出來，希望薪資標準得以調降，再重新申辦H-1B簽證。

因應現行變更的規定，有些人傾向於使用民間私人調查的薪資標準，協助外國勞工辦理H-1B工作簽證。許俊良不建議業者或申請人這麼做，因為勞工部跟移民局有權決定，民間調查的薪資門檻是否符合現行規定。即便交件申請，經過勞工部審核，也不一定通過，簡直是白花申請費用。

川普現行實施的移民政策，大多以新冠肺炎疫情做推行理由。律師王振邦表示，這個理由實在有些牽強，認為有些現有命令只能短暫性限制，不足以干涉兩院的立法程序，許多單位都在挑戰川普的行政命令。接下來的移民政策，不管是白登執政或川普連任，都可能「無藥而癒」。當然若是川普上任的話，可能將製造更多移民相關問題。