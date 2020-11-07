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受黑命貴衝擊？賈斯康當選洛杉磯縣檢察長

編譯組／綜合報導
賈斯康將成為新一任洛杉磯縣檢察長。（KTLA）
賈斯康將成為新一任洛杉磯縣檢察長。（KTLA）

洛杉磯縣檢察長之爭6日畫下句點，尋求連任的雷西（Jackie Lacey）自承敗選，挑戰者賈斯康（George Gascón）隨後發表視訊演說，表示接下來才是責任與改革的開始。

雷西6日上午召開記者會承認失敗。她在步入會場時，還牽著先生大衛雷西（David Lacey）的手。面對支持群眾，雷西難掩情緒，表示雖然選票還沒全部開完，但是她的幕僚認為，以現在的差距，就算等到全部開出，她也無法勝過賈斯康，因此她決定承認敗選，並恭喜賈斯康。

尋求連任的雷西6日自承敗選。（Jackie Lacey官網）
尋求連任的雷西6日自承敗選。（Jackie Lacey官網）

雷西與賈斯康之爭，在最近半年越演越烈，部分因素來自於「黑人的命也是命（黑命貴）」（BLM）運動的衝擊。洛杉磯時報指出，雷西在初選期間接過死亡威脅；「黑命貴」抗議者前往她家門外抗議時，大衛雷西還持槍怒對民眾，最後面臨三項輕罪指控。

賈斯康6日下午則透過視訊，發表英語、西語演說，並透過KTLA轉播。他強調，當他決定參選時，沒有人看好他能贏過兩連任的雷西，但是今天的結果證明做到了。他也強調，勝選只是開始，接下來他要「立即」推動很多工作，包括改善兒童起訴程序等等，目標是讓洛縣更安全和享有公正司法。

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