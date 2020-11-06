選後維安有信心 未見民眾搶購

5日在洛杉磯的一家超市，疫情開始之初曾被人搶購的衛生紙的貨架，依然供貨充足。（記者鄭敖天／攝影）

許多加州 居民對疫情 剛爆發時超市搶購潮記憶猶新，一些居民也擔心大選後是否也會有居民擔心社會動盪，開始搶購生活必需品。然而5日洛杉磯縣多家超市秩序良好，也未出現物資短缺情況。一些居民受訪時表示，對大選後的社會秩序抱有信心。同時之前在疫情下搶購，家中衛生紙和冷凍食物堆積如山。

本報記者5日前往伍蘭岡（Woodland Hills）多家超市，超市外停放了許多前來採購的居民的汽車，總體人流比以往稍增。在購物區內，4月份曾被居民搶購的衛生紙、飲用水和冷凍食物等生活必需品，依然供應充足；收銀台更沒有大排長龍跡象。

住在華納中心（Warner Center）附近的傑弗遜（Jefferson）受訪時表示，他在疫情剛爆發時曾跟風搶購，導致家中衛生紙和冷凍食物堆積如山。此次吸取過去經驗，出門只購買一家三口必需的數量。他還表示，對加州的食品產量和加工量有信心，不會出現必需品供應不足情況。

在伍德蘭岡好市多（Costco）購物的朱爾（Jour）則表示，比起在疫情期間的居家防疫令，大選對加州人日常生活的影響並不明顯，因此沒有激發恐慌搶購潮。儘管大選兩黨激烈交鋒，但無論是川普 還是白登都沒有越出現有民主制度的範圍外。因此大選無論誰當政，加州和美國社會都不會出現大的動盪。

儘管多數市民對大選後的社會秩序抱有信心，也有人擔心大選結果出爐後，會有極端分子在街頭鬧事。家住洛杉磯的渡邊(Watannabe)就表示，之前曾有支持川普的右派民兵，企圖綁架民主黨州長的案例，因此他擔心大選後如果川普未能當選，他的極端支持者會如法炮製。

同時他也對川普此前對右翼組織「驕傲男孩」發出的「退後一步，靜待時機」（Stand Back, Stand By）的命令，感到不滿，認為川普沒有清楚要求其支持者不要做出違法事件。在這種情況下，他選擇提前在家中儲備一些耐儲食物，以備不時之需。