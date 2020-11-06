大選膠著 華人隔洋網路舌戰

總統大選結果糾結，川粉白粉選後兩天繼續舌戰，許多大陸網民隔山觀火，吃瓜群眾多如牛毛。

總統大選投票結束，選舉結果懸而未決，共和民主兩黨開始進入司法大戰，瞬息萬變的各種信息，讓民眾猶如坐上雲霄飛車，川粉白粉為自己的候選人搖旗呐喊，比投票前還熱鬧。

雖然沒有像每次大選夜或大選後的聚會活動，但華人 民眾在網路和社群平台的大選討論，溫度持續上升，比任何一年都熱絡。許多同學群、校友會、聯誼會、同鄉會等，高達七成以上都是總統選舉有關議題，各種評論、討論、轉發，幾乎每分鐘刷屏。

選後論戰似乎以川粉們更熱絡，選票清點以及雙方川白陣營的每一步進展，第一時轉發到公眾平台。不少華人川粉一直在為川普祈禱，川粉們也於選後24小時内發起網上簽名行動，一夜之間搜集10萬簽名，要求亞利桑納州重新點票。

川粉團中連日來轉發最多的信息，包括「德州2900萬張票選舉夜當晚點完，佛州2180萬張票當晚點完，民主黨控制的賓州1289萬張選票、密西根的998萬選票、威斯康辛州的598萬張票和内華達州200萬張選票，爲何當晚點不完？」另外一條熱絡轉帖信息「這次大選五個極端，一是選民對川普的支持度，是美國 歷次總統大選對候選人支持最劇烈最普遍的；二是白登 被曝光的賣國腐敗和家族醜聞，是歷屆候選人最醜最嚴重，卻不被主流媒體報導；三是這次大選是歷屆大選投票人數最多的一次；四是歷來最懶得出門的候選人白登，卻得到歷屆總統最多的票數；五是這場競選的水時不時很深？」

與華人川粉們旗幟鮮明相比，華人社群的白粉似乎安靜很多。華人社區部分觀察人士認爲，白粉和白登一樣，穩重而低調；部分觀察人士則認爲，華人中幾乎沒有白粉，只有支持與反對川普的兩大陣營。

「不管誰輸誰贏，我們希望是公正選舉的結果」，不少華人選民表示，他們目前對選舉結果高度關心，就是希望看清本次選舉是不是有人真做了手腳，這甚至比誰當選還更重要。

不少大陸民眾連日來也隔山觀火，焦急心情如同自己是美國選民。許多網民連日來翻牆觀看美國大選報導，美國大選成爲大陸網民玩笑段子材料，網上盛傳一則「一群沒有見識的美國土老帽」玩笑說，「川粉說穩了，白粉說穩了，給你們看看啥叫真穩（畫面為習近平獲2970票全數贊成，零票反對獲選中華人民共和國主席）」。

洛杉磯張小姐表示，她在大陸的母親的公司5日已開始培訓教育課，題目是「白登時代的美國對華經濟政策」。