我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

大選膠著 華人隔洋網路舌戰

記者楊青／洛杉磯報導

總統大選結果糾結，川粉白粉選後兩天繼續舌戰，許多大陸網民隔山觀火，吃瓜群眾多如牛毛。

總統大選投票結束，選舉結果懸而未決，共和民主兩黨開始進入司法大戰，瞬息萬變的各種信息，讓民眾猶如坐上雲霄飛車，川粉白粉為自己的候選人搖旗呐喊，比投票前還熱鬧。

雖然沒有像每次大選夜或大選後的聚會活動，但華人民眾在網路和社群平台的大選討論，溫度持續上升，比任何一年都熱絡。許多同學群、校友會、聯誼會、同鄉會等，高達七成以上都是總統選舉有關議題，各種評論、討論、轉發，幾乎每分鐘刷屏。

選後論戰似乎以川粉們更熱絡，選票清點以及雙方川白陣營的每一步進展，第一時轉發到公眾平台。不少華人川粉一直在為川普祈禱，川粉們也於選後24小時内發起網上簽名行動，一夜之間搜集10萬簽名，要求亞利桑納州重新點票。

川粉團中連日來轉發最多的信息，包括「德州2900萬張票選舉夜當晚點完，佛州2180萬張票當晚點完，民主黨控制的賓州1289萬張選票、密西根的998萬選票、威斯康辛州的598萬張票和内華達州200萬張選票，爲何當晚點不完？」另外一條熱絡轉帖信息「這次大選五個極端，一是選民對川普的支持度，是美國歷次總統大選對候選人支持最劇烈最普遍的；二是白登被曝光的賣國腐敗和家族醜聞，是歷屆候選人最醜最嚴重，卻不被主流媒體報導；三是這次大選是歷屆大選投票人數最多的一次；四是歷來最懶得出門的候選人白登，卻得到歷屆總統最多的票數；五是這場競選的水時不時很深？」

與華人川粉們旗幟鮮明相比，華人社群的白粉似乎安靜很多。華人社區部分觀察人士認爲，白粉和白登一樣，穩重而低調；部分觀察人士則認爲，華人中幾乎沒有白粉，只有支持與反對川普的兩大陣營。

「不管誰輸誰贏，我們希望是公正選舉的結果」，不少華人選民表示，他們目前對選舉結果高度關心，就是希望看清本次選舉是不是有人真做了手腳，這甚至比誰當選還更重要。

不少大陸民眾連日來也隔山觀火，焦急心情如同自己是美國選民。許多網民連日來翻牆觀看美國大選報導，美國大選成爲大陸網民玩笑段子材料，網上盛傳一則「一群沒有見識的美國土老帽」玩笑說，「川粉說穩了，白粉說穩了，給你們看看啥叫真穩（畫面為習近平獲2970票全數贊成，零票反對獲選中華人民共和國主席）」。

洛杉磯張小姐表示，她在大陸的母親的公司5日已開始培訓教育課，題目是「白登時代的美國對華經濟政策」。

編輯推薦

華人 美國 白登

上一則

選舉訴訟 恐掀族群對立

下一則

公投複決淪牟利工具 妨礙民主

延伸閱讀

白登逆轉中！獨派急忙從「天佑台灣」變「一個災難」

白登逆轉中！獨派急忙從「天佑台灣」變「一個災難」
大選前遭惡意塗鴉 創始人撤下曼哈頓網紅「謊言牆」

大選前遭惡意塗鴉 創始人撤下曼哈頓網紅「謊言牆」
哈佛學者：分裂的美國是下屆總統的大挑戰

哈佛學者：分裂的美國是下屆總統的大挑戰
分析：隱形川粉在民調不願表態 用選票在決戰州挺川

分析：隱形川粉在民調不願表態 用選票在決戰州挺川
數萬張軍人選票 下周才會寄到賓州、北卡、內華達州

數萬張軍人選票 下周才會寄到賓州、北卡、內華達州
美大選膠著 蕭美琴：無論誰勝選台美關係續深化

美大選膠著 蕭美琴：無論誰勝選台美關係續深化

熱門新聞

洛杉磯世界日報／製圖

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

2020-11-03 22:31
Andrea Dorothy Chan Reyes被指控兩項重罪。（惠提爾警察局圖片）

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

2020-10-30 03:22
CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這件事

2020-11-01 15:49
誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）

誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

2020-11-01 20:17
有人直接包機回中國。（檔案圖）

中國入境新規雙卡關 僑民心寒

2020-10-31 03:25
華裔遊民Sang D Yang被好心人送回家。（John Hwang臉書）

他們不遠千里送華裔遊民回家 網友：怎能不淚流滿面！

2020-10-30 20:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱

大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱
法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州

要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州
喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票

喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票