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川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

公投複決淪牟利工具 妨礙民主

編譯組／綜合報導 

加州在1911年實施選民公投複決權時，原意是讓民眾可以廢止立法機關的不當法令，但經過百年演變，現下的公投複決，或大選時的公投創制提案，已成為利益團體的工具，只要有經費、湊足連署人，就能封殺或暫緩不利他們的法案。 

民主黨策士Gale Kaufman說，只要出得起價碼，任何人都可以立法，或廢掉不利自己的法令。但他今年負責的兩項提案，第22與25號提案，都遭到挫敗。第22號提案獲得選民認可，Uber與Lyft的駕駛仍被視為獨立承包商，而非員工。第25號提案遭到選民否決，現金保釋仍然可行。 

洛杉磯時報指出，早在第22號提案成形之前，Uber、Lyft，以及後來加入的DoorDash與其他業者，就已經開始檯面下募款，用意是反對加州AB 5法案，將外送駕駛仍被視為員工，要求Uber、Lyft等業者提供職業保障。最後，圍繞在第22號提案周圍的資金改寫美國歷史，結果有利業者。 

加州媒體人Joe Mathews就說，公民投票經常成為鎖定特定利益的工具，如果提案通過，往往需要另一次公投才能否定。他說，原本用來推動直接民主的公投，在加州卻成為導致民主短路的凶手。

例如今年的第15號提案，原本想要推翻1978年的第13號提案，提高工商業稅率，正反兩方的募款金額合計達到1億3900萬元，改寫加州單一提案的牽涉金額。儘管多數人認為加州稅法該修，但第15號提案最後恐難過關。 

另方面，就算前一次提案失敗，但只要不放棄，修改文字後就能再度提案，今年第19、21、23、24號提案就難脫舊案的痕跡。第19號提案主張高齡者可以減免購房稅，第21號提案要求管控租金，第23提案針對洗腎問題，都源自於2018年遭到否決的提案。24號提案針對消費者隱私問題，則是修正2018年通過的法令。 

洛杉磯時報評論，利益團體的新招或許正在改變，不只是希望透過公投改寫法令，而是透過公投阻礙法令實施。類似塑膠業者就在限用新法通過後，2014年提案公投，導致直到2016年選民否決提案之前，新法都無法實施。同樣的例子還有，儘管前州長布朗2018年就簽署限制現金保釋，但是2020年第25號提案的失敗，不但暫停新法實施，還終結該法。 

未來，同樣的戲碼還將一直出現。州長紐森9月簽署SB 793法案，限制調味菸草，但如果菸草商在本月底之前湊足提案人數，就能在2022年11月下次大選前，封阻SB 793。如同支持與反對提案的團體所說，不管這次投票結果如何，提案者只要按下重啟鍵（reset），然後同樣戲碼兩年之後就會再度上演。

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