反16號提案 華人展現政治實力

反對16號提案，華人義工大選日一起慶功。（Susan郭提供）

反第16號提案成功，為華人 增加了政治自信心和經驗，未來計劃成立家長和應屆畢業生聯盟，以便華生未來在UC系統遇到入學種族歧視問題時，提供法律和維權支持。

南加 反16號提案義工代表Susan郭，是亞凱迪亞市居民。她表示，為了這場反16號提案的運動，前後忙碌了小半年時間。這次華人表現的非常積極踴躍，不僅南加成立不少群組，且出錢出力，不遺餘力。他們這邊主力成員30多人，亞市居民占多數，還有東區和河濱縣居民，大家每周舉辦例會，商量下周活動。

在這小半年裡，他們組織汽車遊行、設計宣傳海報。因經費有限，他們發揮創意，想了各種免費辦法。包括每周去所在城市的市議會發信息，宣導反第16號提案。還在每日下班高峰期之前把宣傳條幅掛在公路橋上宣傳，等次日警察上班前再把條幅拿回去，前後全南加掛出了80個宣傳條幅。義工們非常辛苦，在洛杉磯地區插了5000多個宣傳牌，並在2日晚向10多萬無黨派選民發送短信催票。

Susan郭表示，最初動員時很艱難，很多華人都不看好，認為加州 是民主黨天下，華人比例太少，根本沒希望獲勝。但是後來聽聞華盛頓州也曾在華人努力下推翻類似法案，受到啟發和鼓舞，因為當地華人比加州華人少很多。反16號提案的勝利給華人增加政治自信心和經驗，很多人站出來並不是因為自身利益受損，而是相信通過華人草根力量，一樣能做出驚天動地的事情。未來還計劃成立家長和應屆畢業生聯盟，如果未來華生在UC系統遇到入學歧視問題，會提供法律和維權支持。

亞市華人市議員鄭博仁也積極投入反16提案運動。他表示，他認同不是因為種族，而是憑藉實力取勝的公平原則。加州憲法現在最平等，如果通過16號提案，可合法給一個沒有資格的少數族裔加分。目前差別100多萬票，也有可能翻盤，要等到11月20日以後才能確定。他感謝這次站出來的華人，一般加州亞裔只有12%會投票，證明華人如願意可改變加州政治風向。