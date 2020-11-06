16號公投案 民意重挫民主黨

2020加州 大選12項全民公投案落下帷幕，截至5日已開出的票顯示，很可能只以五對七過關，在「盜竊輕罪免刑修正」20號提案確定受挫的同時，華洋民眾高度關注「按族裔及膚色入學及政府雇傭」的16號提案，「控制地方租金」的21號提案，均以多數票反對被擋在門外；「上調商業產業稅」的15號提案，正反兩方拉鋸，但反對方占48.2%略占上風；突顯此次大選加州選民運用選票發聲的意識大爲增強，似與漸往很左傾的民主黨 陣營漸行漸遠。

但值得華人 思考的是，選前多位強力支持與華人利益相左提案的民選官員，在此次大選依然順利連任，多年位置未曾撼動；而共和黨在加州參議會再失三席，民主黨獨大變本加厲，也為加州的未來埋下新一輪選民利益和黨團利益拉鋸的種子。

此次加州公投的12項提案，除了三項提案正反雙方比例非常接近之外，其他九項提案是否通過則無懸念。三項仍未敲定結果的提案，包括發行資助幹細胞研究債券的14號提案（暫以50.9%支持率領先）；增加商業產業稅的15號提案（暫以51.8%反對率領先，可能未能通過）；老年人／重度殘疾人和災難受害人的換房保護徵稅的19號提案（暫以51.5%支持率領先，可能通過）。

其他九項結果幾已涇渭分明，並無懸念的提案是:16號提案（56.1%反對未過）；服完刑期的假釋犯恢復投票權17號（59%支持通過）；允許大選前未滿17嵗少年初選投票18號（55.1%反對未過）；加強假釋和財產犯罪量刑修正案的20號提案（62.3%反對未過）；地方租金控制的21號提案（59.8%反對未過）；維持網約車司機的獨立承包商現狀22號提案（58.4%支持通過）；消費者隱私保護的24號提案（56.1%支持通過）；用風險評估替代現金保釋的25號提案（55.4%反對未過）。

其中反應核心價值的16號提案，是本次大選加州民主和共和黨兩大陣營交鋒焦點。儘管該提案從今年4月提出，在短短一個多月獲得民主黨參眾兩會壓倒性通過，被指望代表華人發聲的民主黨華裔眾議員邱信福（David Chiu）、丁右立（Phil Ting）、羅達倫（Evan Low）等反而紛紛支持，民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）也為16號提案站台，加上財閥以數以千萬元資金加持，反對聲浪一度顯得不成比例地微弱。儘管如此，反對方靠著每個星期大規模的串聯，南北加州不分族裔聯手行動，學生和家長甚至直到投票前的最後一刻依然在大街上搖旗呐喊，最終完成不可能的任務，以12%優勢腰斬16號提案。

「華人這次雖然擋住了多個與我們的核心價值觀和根本利益相違的提案，但加州一黨獨大情形更加嚴重，令人擔憂」，數月來和夫婿、前加州共和黨參議會領袖夏樂柏，積極開展選民和提案教育的聖蓋博谷林肯俱樂部主席何美湄表示，此次大選加州民主黨眾議員再增三席，民主商議天平越來越失去平衡制約。

何美湄表示，此次反對16號提案雖取得勝利，華人選民前所未有的踴躍投票，但必須看到的數據是，亞裔在加州只有15%，其中半數沒有投票權，再減去半數不同政見。換言之，是包括華裔和亞裔在内的全加州選民聯合縱橫，擊退了16號提案。

作爲民主黨最高核心價值觀之一，「關心少數族裔」運動，從1996年通過209號提案之後就沒有停止過，民主黨議員幾乎每兩年推出法案要求修憲，不斷提醒選民「我們一直沒有忘記保護少數族裔的利益」。

但資深政治觀察人士指出，很多時候，加州民主黨要保護的「特定少數族裔」，並不包括亞裔和華人，在民主黨眼中，亞裔和華人是少數族裔，但不是弱勢團體。

華人有沒有高度警覺和足夠耐力，華人出錢出票選出的民代，會不會為華人利益把好大門，在大是大非的議題上成爲「吹哨人」，值得警覺。