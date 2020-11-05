專家：無論誰勝選 股市將上揚

疫情期間錢總要找地方投資。(unsplash)

專家指出，不管誰做總統，股市即使短期會有波動，只要不發生內戰，股市總體趨勢依然上揚；並有專家增加持有股票 比例，看好宅經濟（Home economy）和指數基金。

金融投資 與財富管理專家林日昇最近一直在加持股票投資比例。他說，傳統投資是60%股票和40%基金的平衡比例，現在因為利息幾乎是零，這個規律已被打破。目前沒什麼好的投資項目，大家沒有選擇，錢總要找地方投資，就只剩股票和住宅房地產，因此很多投資者將股票比例增加到80%。他手中的股票比例最近加持到68%，認為只要不發生內戰，不發生動亂，誰當選總統都不會影響股市。華爾街更看重的是兩黨的平衡，只要這個平衡沒有改變，就不會影響股市。

他說，在選舉結果出來前的這一周，股市可能會發生調整，如果出現股價下跌，民眾或許可考慮入手。之後無論誰做總統，經濟政策都差不多，基本就是發錢和改善就業，及緩和經濟。

具有投資教學及資金管理經驗的袁福廷，看好宅經濟。他表示，股市未來兩周到一個月的時間會很不穩定，可能要往下走，建議最好的入場時間是11月底，會比較安全。現在股市小散戶增加，建議大家趁疫情 時間比較多，多學習股票和投資相關知識，因為股票是經濟不景氣唯一的生存之道。

疫情持續多久還未知，宅經濟相關的股票目前較看好，且選擇股票時盡量選擇面額大一些的股票，通常越高額的股票也相對更穩定。一股50元以上的股票一般比一股十元以下的股票安全係數高。另也可買一些金融保險類股票，利息不錯且安全一些。

對於有些人想抄底航空、郵輪、旅館等旅遊相關股票，他認為錢還是要花在刀口上。因為時間就是金錢，錢也是有時間價值的，在不知道疫情會持續多久的情況下，選擇旅遊類股票比較冒險。

曾任職於紐約華爾街投行的楊家淦認為，不管誰做總統，未來經濟層面80%都是好的，股市看的是未來整體經濟形勢。目前大家對選舉結果還不確定，因此股市這段時間投資要小心謹慎。對於散戶來說，如不想花錢請投資經理，或者花時間去留意股市變化，比較穩妥的辦法是購買指數股票型基金（ETF），因為一般看長期，指數基金都是上漲趨勢。但是投資有風險，要注意投資組合多元化，不要集中在一個地方。