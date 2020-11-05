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「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

16號提案開歷史倒車 遭高票否決

記者丁曙／洛杉磯報導
選舉期間加州華人社區多處掛出否決16號提案的標牌。（記者丁曙／攝影）
選舉期間加州華人社區多處掛出否決16號提案的標牌。（記者丁曙／攝影）

加州16號提案（ACA-5修憲案）打著恢復加州大學「平權招生」的旗號爭特權，結果在3日大選日被加州選民以56.1%的高票否決。這個公投結果表明，開歷史倒車不得人心，唯有奮發圖強、擇優錄取才是社會正道。

16號提案旨在以族裔人口比例分配入學和招工名額，在本質上就是封建貴族的「世襲制」，後裔託庇祖宗褔蔭享受特權。但是，在當下競爭激烈的美國社會裡，企圖憑藉人口優勢，坐享「保障名額」的特權，阻礙社會進步，逆時代潮流而動。

加州大學（UC）平均每年只有錄取8萬名新生的容量，如果要大幅增加「代表性不足」的少數族裔的入學名額，包括加州人口最多的拉美裔，以及錄取率最低的非洲裔等，勢必要大幅壓縮錄取率最高的亞裔生名額，此種方式無異於「劫富濟貧」，或「罰勤獎懶」。加州亞裔人口只有15%，而加州大學亞裔生比例35%。如果16號提案通過，亞裔生特別是的華裔生必將首當其衝，錄取人數大幅減少。

然而，優秀的學業不會憑空而降，而是「一份耕耘，一份收穫」。華人家庭有重視教育的傳統，家長們為此傾注了大量心血，督促孩子刻苦學習。例如，學校放學以後，亞裔孩子普遍參加各種各樣的課後輔導課程和家教。曾經在一場「如何進入麻省理工學院（MIT）」的社區講習會上，爾灣加大（UCI）社會學系教授李珍妮問她的亞裔學生們，有多少人參加過課後補習。答案是「幾乎每個人都參加」。

近年以來，加州左傾思潮泛濫，打著「多元化」幌子搞平均主義和福利主義，各級民主黨籍官員出於選舉考量，也積極迎合這種思潮。這一次，加州州長、聯邦參眾議員、加州議會包括亞太裔黨團、加州大學理事會等等，幾乎所有重量級的個人和團體都為16號提案背書，財團捐給16號提案支持方的經費是反對方的20倍，勢在必得。然而，沉默的大多數在選舉中爆發，他們用手中的選票否決了倒行逆施的主張，再現1996年加州人民通過209修憲案、廢除一切種族特權的勇氣。

然而，就在選舉日第二天，加州大學立即發表聲明，對於16提案未能通過感到失望，稱16號提案本來是要否決25年前的加州209提案，因為209提案禁止在公立高等教育和其他領域的招生招工中考慮種族、族裔和性別因素。盡管16號提案被選民否決了，但是，加州大學仍將繼續倡導多元化的學生群體。

「多元化」是當下的時髦口號，也成為大搞特權主義的遮羞布。雖然16號提案被否決，但是這場鬥爭並沒有結束，若干年後，16提案還會借屍還魂、捲土重來，加州人民還要繼續用手中的選票，否決種族歧視和特權主義。

各族裔優秀學生意氣風發跨入UCLA校園。（記者丁曙／攝影）
各族裔優秀學生意氣風發跨入UCLA校園。（記者丁曙／攝影）

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