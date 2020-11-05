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剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

華裔參選 15人獲勝 3人膠著

記者丁曙／洛杉磯報導

11月大選落幕，洛杉磯縣選務處4日公布半官式選舉結果（Semi-Final Results），大洛杉磯地區15位華人可望當選，三位華人目前落後，尚等待通訊投票開出後確定答案。至於確定當選的認證定在12月初。

選務處處長羅根（Dean C. Logan）指出，今年總統大選，洛杉磯縣選務處總共處理了318萬6572張選票，其中55.81％的合格註冊選民完成了選票。選舉日過後，仍有部分選票尚未計算。未來數周將處理選舉日之後收到的登記選票、臨時選票和郵寄選票。選票一經核實便會計算在內。

4日公布的選舉結果，多數開票率接近或達100%，但未包括全部的通訊投票。在聯邦和加州議員層面，聯邦眾議員趙美心、劉雲平，與州眾議員周本立皆以超過或近七成得票率連任成功，陳立德暫以54.6%小勝對手。然而，張玲齡得票率48.4%，暫時落後對手紐曼（Josh Newman）1.6%，指望通訊選票翻盤。

在市政和法政選舉層面，劉敏兒、劉珝林、秦振國應該都可望連任或當選市議員。 首次參選庫卡蒙加牧場市議員選舉的Roger Wong，無望當選。另外，楊明俊可望當選洛杉磯高院法官， Kingston Wong可望連任派洛斯弗德斯圖書館區理事。但是，洛杉磯水務局西區理事關惠玲落選。

學區教委和理事層面，方樹強、陳介飛、謝苗家貞都獲得高票應該篤定連任，曾煥堅、顧家琪、吳天潔可望成功當選。但是，洪逸青、蔣清蘭票數落後可能落選。此外，何永儉和Julie Chan Lin以些微之差落後，仍有待郵寄投票翻盤。

此外，在爾灣學區（Irvine USD）教委選舉中，余凱澤（Cyril Yu）可望當選，黃思恩（Bethany Huang）和吳信良（Sidney Wu）落選。在爾灣市議員選舉中，蔣丹Diana Jiang和梁海洋（Hai Yang Liang）雙雙落選。

加州12項公投案，其中五項通過、七項未過。洛杉磯縣J提案和洛杉磯聯合學區RR提案雙雙過關。

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