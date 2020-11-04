華裔選戰亮眼 逾十位勝選

加州 3日大選，南加州23名華裔投入選戰。截至本報截稿為止，聯邦眾議員 趙美心(Judy Chu)、劉雲平(Ted Lieu)、加州眾議員周本立(Ed Chau)高票連任，眾議員陳立德暫領先，加州參議員張玲齡暫失利。此外，十多位地方城市議員和學區 連任成功。老將展示雄厚政治實力，新人初試啼聲表現亮眼，失利者雖敗猶榮。華人關注的洛杉磯縣檢察長選舉，賈斯康（George Gascon）挑戰現任者雷西（Jackie Lacey）暫時領先。

在地方市議員和教委選舉中，老將展現雄厚政治實力。鑽石巴市議員劉敏兒、核桃市議員秦振國、洛杉磯社區學院學區第七選區理事方樹強Mike Fong、聖安東尼社區學院第五選區理事陳介飛（Jay Chen）、ABC學區第五選區教委謝苗家貞（Sophia Tse），如無意外連任成功。

新人也表現亮眼。阿罕布拉學區第二選區教委曾煥堅（Ken Tang）、杜瓦堤學區教委顧家琪（Jacqueline Ku）、巴沙迪那學區教委吳天潔 （Tina Wu Fredericks）暫時都挑戰成功。

然而，阿罕布拉學區第一選區教委何永儉 （Wing Ho）暫落後，聖瑪利諾學區教委候選人洪逸青（Jesse Hong）和Julie Chan Lin，以及核桃谷學區教委蔣清蘭暫時挑戰失利。此外，蒙羅維亞學區資深教委Bryan Wong，以及洛杉磯西區水務局理事關惠玲暫落後，令人意外。

民主黨的聯邦27選區眾議員趙美心和33選區眾議員劉雲平，挾有現任優勢，知名度高，政績顯著，所在選區本黨選民過半數。因此輕鬆連任、沒有懸念。

加州49選區眾議員周本立的挑戰者Burton Brink是退休警佐，沒有公職經驗和知名度，但因他反對加州16號提案得到了部分華人支持。不過該選區的亞裔和西裔各半，立場各異、觀點多元，也有很多人支持16號提案。所以周本立連任成功。

洛杉磯高院法官（Office No. 162）選戰，越華裔楊明俊（Scott Andrew Yang）在3月初選已大幅領先，優勢顯著，3日開票後也如此。

另外，州參議員張玲齡再度對決民主黨對手紐曼（Josh Newman），雖擁有現任優勢，但紐曼是橙縣老兵和軍人家庭聯盟指導委員會（OCVMFC）委員，四年前曾當選州參議員，但後來因支持調漲汽油稅被罷免成功，今年捲土重來，借助加州選民反川普風潮翻盤成功。

陳立德一貫旗幟鮮明反對16號提案，因此深得多數華人支持。此外，今年陷入加州選民反川普風潮使他陷入苦戰，但仍暫時領先。