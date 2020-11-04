洛縣登記選民565萬 創紀錄

蒙市蘭利（Langley）中心投票所擺出標識牌引導選民。（記者丁曙／攝影）

今年洛杉磯縣登記選民超過565萬人創紀錄，他們透過郵寄選票或親自（in-person）投票 行使公民權。在11月3日總統大選日（Election Day）當天，洛縣 選務處開放了791個投票中心，從早7時至晚8時選民絡繹不絕。預測投票率超過2016年總統大選。

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洛縣選務處處長羅根（Dean C. Logan）指出，為確保大選日投票順利進行，選務處制定的「總統選舉安全計劃」與加州 新冠疫情（COVID-19）下的選舉管理指南」保持一致。投票中心提供了安全場所，選民可以親自去投票，或者送回郵寄選票。投票中心一直開放到晚上8點。在晚8點之前，任何排隊的選民都保證可以投票。

洛縣選務處寄出的選票，內容包括美國總統、聯邦眾議員、加州參眾議員、洛杉磯縣政委員和檢察長、地方城市議員、學區教委、水區理事等273個席位和898位候選人，還有12項加州公投案、一項洛杉磯縣提案、55項地方城市提案。目前已發出郵寄選票346萬8584張，占全體登記選民61%。

洛縣少數族裔人口強勁成長，西裔超過489萬排第一，白人近266萬居第二，亞太裔超過145萬占第三。為了方便英語能力不足的新選民，洛縣選務處依據選民申請，提供了12種非英語版選務手冊，其中，西語版23萬317冊數量第一，中文版4萬4381冊第二，還有韓文版、菲律賓文版等，合計33萬8836冊。

洛縣實施升級版郵寄投票（Vote by Mail，VBM）數據包，包括完整的選票、回郵信封、保密套和「我已投票」（I voted）貼紙。提前29天將選票郵寄給所有的註冊選民，並在全縣400多個安全地點設立選票回收箱。同時為了分流選舉日當天的投票人潮，從10月5日開始，選務處開放了多個早期投票（Early Voting）所。

今年洛縣劃分為2509個選務區，設置了791個投票中心，874個郵寄投票區，毎個選務區平均選民868人。選務局動員了工作人員1萬8000人，設立選票組929個，編制預算開支近9175萬元。