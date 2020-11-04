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大選日投票秩序井然 選民理性

記者鄭敖天／洛杉磯報導
家住巴沙迪那的傑西（Jessie）此次帶兩名幼子前來投票，希望通過讓幼子近距離觀摩民主制度，來增強他們對民主的理解。（記者鄭敖天／攝影）
家住巴沙迪那的傑西（Jessie）此次帶兩名幼子前來投票，希望通過讓幼子近距離觀摩民主制度，來增強他們對民主的理解。（記者鄭敖天／攝影）

11月3日大選日在一片平靜中拉開帷幕，許多選民都已在當天之前投票，以致多個投票所雖然選民數量較前增多，但未大排長龍。當天投票的選民都自覺遵守選舉秩序，投票所官員也各司其職，以致投票所井然有序，並未反映出美國歷史上最激烈的總統選舉氣氛，顯然溫和理性選民仍占多數。

受訪選民大多表示在無需排隊下十分鐘內完成投票。一位在洛杉磯加州州立大學投票所工作的員工表示，當天從上午7時到中午12時，該投票所共接待100名左右的選民，遠低於該投票所的最高承載力。認為大選日選民數量低於預期，可能與疫情期間許多選民選擇通訊投票

儘管此次大選火藥味濃烈，多數受訪選民依然表示，對加州人的政治素質有較高信心，並對大選後加州的社會秩序表示樂觀。

家住巴沙迪那（Pesedana）的傑西（Jessie）是兩個小學生的母親。3日她帶著兩個兒子前往巴沙迪那公共圖書館（Pesedana Public Library）投票所投票。傑西表示，自從18歲獲得投票權以來，就沒有缺席過一次選舉。她希望通過參加大選，讓美國社會與社區出現積極改變。

傑西還表示，攜子前來，也是為了讓他們能夠近距離觀察到美國民主制度，讓他們學到作為美國公民，參加選舉既是權利也是義務。傑西八歲的幼子馬克斯（Max）也說，他希望美國能夠選出一位好總統。

在洛杉磯加州州立大學工作的莎拉（Sara）則直言不諱的表示，她是「川普仇恨者」（Trump Hater）。她投票就是要把川普選下台。雖然她也不認為白登十全十美，但是在目睹川普在處理新冠疫情的混亂和無能後，認為川普不具備帶美國渡過危機的領導力，並應為新冠疫情龐大的死亡數字負責。

在洛杉磯公共工程局（LA Department of Public Work）投票所投票的理查（Richard）則表示，投票給川普是因為讚賞他在移民政策的強硬態度。他相信美國是一個移民國家，但無法接受多年來加州政府在保護非法移民上花費無數公孥，卻對大街上遊民無動於衷。他坦言，作為加州人，為了避免爭執，不願意在同事和親人前，輕易表達對川普的支持。

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