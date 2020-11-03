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川普再拿下愛阿華州！ 已奪3個關鍵搖擺州

南加23華人 過半可望當選

記者丁曙／洛杉磯報導

11月3日大選日來臨，洛杉磯縣選民將要選舉下一屆美國總統、聯邦眾議員加州參眾議員、縣政委員、地區檢察長、城市議員、學區教委、水區理事，以及表決加州12項提案、洛縣、地方城市和學區提案。至少有23位華裔候選人將接受選民的檢驗，預計過半可以當選。但在當晚本報第一版截稿時間尚未開票。

在華裔競選團隊中，有五人尋求連任聯邦或加州立法委員，分別是聯邦第27選區眾議員趙美心、33選區眾議員劉雲平、加州29選區參議員張玲齡、49選區眾議員周本立和55選區眾議員陳立德。總體而言，他們挾有現任優勢，知名度高，所在選區本黨選民過半，因此連任機率高。另一方面，他們的挑戰者知名度低，或缺乏公職經驗。

但是，加州16號公投案「廢除209法案、恢復按族裔比例做為加大招生、政府聘僱等考量因素」，成為民主黨籍高官服從黨意還是聽從民意的考題。周本立選擇不支持投下了棄權票。但是因為沒有公開反對，仍有一些華人抗議要他棄選，為選情添加了變數。不過，亞裔內部對16號提案的立場也很分歧，而且49選區還有近半其他族裔的選民。所以，周本立仍可以得到部分華人和其他族裔大多數選民的支持。

趙美心和劉雲平都公開表態支持16號提案引起華人反彈，有一些多年來一直投票支持他們的華人選民，今年改投他們的共和黨籍對手。有人在微信群貼文，呼籲華人把手中的選票投給反對16號提案的共和黨對手。不過，國會眾議員選區很大、族裔多元，華人所占比例小，所以對於他們的選情影響小。

張玲齡再度對決民主黨對手紐曼（Josh Newman），她擁有現任優勢，該選區的共和黨選民略占多數，連任機會大。紐曼四年前曾經當選過州參議員，後來因為支持調漲汽油稅等被罷免，今年捲土重來勝算小。

陳立德旗幟鮮明反對16號提案得到多數華人支持，他並挾有現任優勢，而且該55選區內共和黨籍選民略占多數，因此連任成功機會大。他的民主黨挑戰者是一位拉美裔的核桃市市議員，雖有一定選民基礎，但不足以翻盤。

在洛杉磯高院法官（Office No. 162）選戰中，楊明俊（Scott Andrew Yang）在3月初選中大幅領先，優勢顯著，當選已無懸念。

此外，洛杉磯縣檢察長選戰，由競選連任的非洲裔雷西（Jackie Lacey）對決來自舊金山的自由派白人前檢察長賈斯康（George Gascón）。由於雷西未起訴涉入致命槍擊案的警察，受到了非裔社區的抗議；加州州長紐森（Gavin Newsom）和洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）也為賈斯康背書。但是，雷西也得到了洛杉磯警察工會的支持。這場選舉被視為對司法改革的公投，雙方實力五五波。（相關報導見B2、B3、B4）

加州參議員張玲齡。（本報檔案照）
加州參議員張玲齡。（本報檔案照）
加州眾議員周本立。（本報檔案照）
加州眾議員周本立。（本報檔案照）
加州眾議員陳立德。（本報檔案照）
加州眾議員陳立德。（本報檔案照）
聯邦眾議員劉雲平。（本報檔案照）
聯邦眾議員劉雲平。（本報檔案照）
聯邦眾議員趙美心。（本報檔案照）
聯邦眾議員趙美心。（本報檔案照）

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