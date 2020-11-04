防大選暴亂 洛城商家封店

比佛利山 的Rodeo Drive、79歲的居民Sandy Croll，看著每家店都在趕工加裝木板，感嘆自己的國家，沒想到變成這樣。

大選日來臨前，南加各城市街頭氣氛怪異。從比佛利山的Rodeo Drive到橙縣聖塔安那，到處都可聽到唰唰的釘槍聲與鼓風機的充氣聲，舊金山、聖地牙哥也是如此，許多店家門口與櫥窗釘上木板，以防萬一。東岸的費城、華府，南方的邁阿密或是達拉斯也都差不多，全美似乎都在準備迎接大型「­風暴」。

DTLA Bikes店東、39歲的Rodney Masjedi說，他在6月時親眼見到附近的AT&T商店被抗議者入侵，且民眾還想進他的店，他報警卻沒人來，最後只好死命趕人。Masjedi指出，過去幾周的政治言論實在太誇張了，民眾的情緒都被撩起來，誇張的言行才會導致誇張的行為。

39歲長堤市的黑人Michael Williams說，他2日中午只是想到附近買瓶Red Bulls，但卻驚訝地發現街上空蕩蕩，店家全都裝上隔板，這讓從小在南方長大的他非常吃驚。他最後到了7-Eleven，沒想到連7-Eleven都釘上隔板，他說南方的選舉日通常氣氛緊張，但他真的沒想過洛杉磯 也會變成這樣。

7-Eleven的店員說，釘上隔板只是以防萬一，但自稱是移民的她說，原以為美國 很安全，但沒想到會這麼不安穩。洛市中心的60歲銀飾匠Adam Qari也說，大家都把貨送到南百老匯街South Broadway，本來會上街擺攤的，現在只有四成還會出來。

洛杉磯縣警與市警局都表示已經做好準備，一旦接到騷亂通知就能馬上出動。洛市警局（LAPD）局長摩爾（Michel Moore）表示，該局每位員警都會輪值服勤12小時，而且每個地方都可看到員警執勤。洛市市長賈西提（Eric Garcetti）雖說，目前沒有情資顯示投票所會出現騷亂。

洛杉磯時報指出，洛杉磯經過年初的抗議紛爭，店家經常遭到損害。這兩周又碰上湖人隊與道奇隊接連封冠，球迷上街慶祝，部分歹徒趁機破壞打砸搶。在周末期間，支持總統川普的集會又在比佛利山街頭引發衝突。局長摩爾說，各處警力都已對可能出事的地點加強戒備。