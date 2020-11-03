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站在歷史轉折點 華人首投族大增

記者張宏／洛杉磯報導
亞凱迪亞李女士為投票還特別買了一件Go Vote字樣的T恤。（讀者提供）
亞凱迪亞李女士為投票還特別買了一件Go Vote字樣的T恤。（讀者提供）

2020大選和生活息息相關，華人不再沉默。不少華人都抓緊最後機會去投票所投票，並曬朋友圈表示要行使公民權。今年大選華人表現得格外積極，出現不少首投族。有華人表示，美國站在歷史轉折點，除了見證歷史，還要改變歷史，每一票都很重要。

鑽石吧市華人嚴先生2日專程去投票所投票。他說，他是第一次投票，所以想去現場感受美國投票的具體流程，且帶了還未入籍的朋友，一起感受美國的民主氛圍。投票所的人沒有想像的多，很快就完成了投票，之後他還發朋友圈鼓勵大家都去投票。

今年大選除了選總統，最重要的是很多提案，如15、16、20和22，都和華人息息相關。尤其黑人的命也是命(BLM)運動，讓他覺得在危及自身前，必須通過行動改變現狀，否則現在遭殃的是洛杉磯市區的商戶，未來可能遭殃的就是他自己。

亞凱迪亞李女士為投票還特別買了一件Go Vote字樣的T恤。她說，這件T恤估計穿一次就壓箱底了，但是參與精神很重要。華人在美國生活，必須發出自己的聲音。不要小看自己的一票，因為很多法案可能就差一兩百票就是完全不一樣的結果，要相信微小的力量也能改變世界。

今年大選華人表現得格外積極，出現不少首投族。(讀者提供）
今年大選華人表現得格外積極，出現不少首投族。(讀者提供）

投票 華人 美國

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