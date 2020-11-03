洛縣警力戰術警戒 嚴防暴亂

洛杉磯縣內各地警局，進入戰術警戒狀態。圖為洛縣警局進行鎮暴演練。（洛縣警局臉書）

洛杉磯 縣市所有警局，在大選前已進入全面「戰術警戒」(Tactical Alert)狀態，華人聚居的聖蓋博 谷各城市警局及洛縣警局轄區都表示將加強巡邏，設定應變計劃，預防並處理任何可能發生的暴亂。

聖蓋博市警局巡官Hernandez證實，聖蓋博谷華人區所在城市，被劃為洛縣戰術警戒C區，包括蒙特利公園（Monterey Park）、聖瑪利諾（San Marino）、南巴沙迪那（South Pasadena）、巴沙迪那（Pasadena）、格蘭岱（Glendale），這些如果城市出現暴亂或突發狀況，當地警局警力不足時，C區內其他城市警局，就會派出至少一半的線上警力馳援。警戒會根據3日之後的狀況，決定何時取消，若平安無事，警戒會持續至本周末。

洛杉磯市警局已通知所有員警，大選日前後不要休假，預防可能發生的動亂。西好萊塢與比佛利山部分商家也已裝釘木板封住門窗或升級警報系統，做好預防準備。

聖蓋博市警局巡官Hernandez指出，相較於數月前明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）事件，引起全國性暴動時，聖蓋博警力全員待命，但目前警局並未要求所有休班警員都回來上班，但已做好充足準備應對各項突發狀況。

聖蓋博市議員丁言愉表示，從新冠疫情開始後，市府就制定應變計劃，警消人員隨時保持高度關注。一個月多月前他們就在準備選舉期間為選民維護安全的投票環境，尤其看到鮑爾溫公園（Baldwin Park）市此前發生投票箱被燒事件，引起聖蓋博警局警覺並加强巡邏。不過還未聽說聖蓋博商家裝訂木板的情況。提及警局最近每天都會與市府溝通，更新警力部署計畫，加强巡邏。

洛縣警局(LASD)工業市分局轄區涵蓋工業市、羅蘭岡，聚集衆多華資商家，廠房倉庫。警佐Kline表示，他們也在執行戰術預警，但並非所有警員不得休假，只是增加部分警力巡邏。儘管不知道戰術預警何時解除，但會保持關注，維護社區治安。

位於洛杉磯市中心的華埠 ，月前佛洛伊德事件引發暴亂時，華埠曾有數個商家遭破壞。11月選舉是否會引起另一波暴亂，華埠服務中心執行長伍競群表示，雖然已收到洛杉磯市政府和洛市警局（LAPD）發出的預警消息，但目前華埠還算安靜。

他相信，大選日晚上洛杉磯應該會相安無事，部分商家因有前車之鑒較謹慎，曾前來和他溝通，看是否需要加强防護。但直到2日，他尚沒有看到真有商家訂木板防護或把門封起來。但會和華埠商改區加强溝通，配備更多巡邏人員，維護華埠居民及商家安全。