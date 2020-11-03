我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

1張圖看大選：何時會有結果？各州開票時間一次看

加州3日開票當晚不會有結果 完整結果可能到12月確認

編譯組／綜合報導
加州有2200萬選民，選務工作艱鉅，選民恐在12月才能完全得知結果。（本報記者／攝影）
加州有2200萬選民，選務工作艱鉅，選民恐在12月才能完全得知結果。（本報記者／攝影）

11月3日就要投票，但加州完整的選舉結果，恐怕要等到12月才能確認。11月3日晚間8時投票所關閉後，才會啟動計票作業。

今年大選，加州58縣選舉官員任務艱鉅，需核實、收集、計算多達2200萬張選票，在3日晚間8時關閉投票箱前，不會開始計票，但還需滿足公眾可望儘早得知開票結果的希望。相較全美其他州，過去十多年的加州，大部分時間因新的選舉法擴大選民參與範圍，漫長的等待選舉結果，早成家常便飯，而這就是加州選舉的作業方式。以下是加州大選開票計票的特點。

加州選民人數超越任何州

今年加州有2200萬登記選民，比其他任何州多，人數甚至比48個州的居民還多。更多的選民，意味著更多選票與更多計票時間。紙本選票計票，意味著自動化程度降低。在2000年總統大選重新計票後，許多州放棄紙本投票系統，選擇使用觸控螢幕的電腦投票系統。加州部分縣也接受該系統。立法機關2004年強制要求，機器必須替每張選票印出紙本紀錄，但當前的系統並沒有對選票進行紀錄。

紙本投票計票，工作人員需製作表格，最受歡迎的選票設計，是要求選民使用筆將橢圓形的空白填滿，這種光學設計，可讓每張選票利用光學掃描儀計票。

加州通訊選票選民穩定增長

愈來愈多加州人，傾向於在傳統投票地點以外的地方投票。2002年，加州取消所有通訊投票（absentee voters）障礙，允許任何選民永久性收到通訊投票。自2012年以來，大多數加州人傾向於使用遠距投票。

自2016年以來，缺席投票人數增加，代表超過1100萬選民的15個縣，簽署「選民選擇法」，允許關閉傳統投票站，改向註冊選民郵寄選票，並提供投票中心。

選票投遞寬限期

2014年，加州規定將選票送達當地選舉辦公室的三天寬限期，只要郵戳以選舉日為準。

今年，立法者將寬限期延長至11月20日，選舉日之後17天。這項修改，是為了解決因疫情影響，可能造成郵務服務延誤，加上公共衛生單位要求減慢投票程序，今年還在選票信封上加上條碼，以便可以進行追蹤。然這些變化的結果將是，即使到了感恩節，選舉結果恐都還無法得知。

選舉之夜才開始計票

在10月初，相關單位將選票郵寄給選民後幾天內，大量選票便寄回各縣選務處，但在選舉正式結束前，地方官員對這些選票有嚴格限制。在11月3日晚間8時投票所關閉後，選務人員才可檢查信封上的簽名，取出選票進行掃描、計票。

加州人看到的最初計票結果，是提早投票及選舉日到投票所投票的結果。若選票收到太晚，選舉官員需更多時間。

簽名問題可解決

當選民傾向通訊投票時，各界都擔心缺席投票選民在信封上簽名可能犯錯，包括沒有簽名，簽名與檔案不符等。

加州替選民提供糾正機會。若沒有簽名，選舉官需在11日（選舉日後八天）之前退還給選民解決此問題。若簽名不匹配檔案，需在認證選舉結果前至少八天通知選民。12月3日認證選舉結果，意味著必須在11月25日前聯繫選民，12月1日交還給相關單位解決簽名差異。

上述這些提醒民眾，「選舉結果，要到12月才能真正結束。」

通訊投票 加州 開票

上一則

車庫改建住宅 羅斯密大火1死

下一則

天冷+假期聚會 新冠傳播加劇

延伸閱讀

法官限制加州州長紐森發布行政命令

法官限制加州州長紐森發布行政命令

德州確診逼近百萬 超越加州 成新冠病例最多州

德州確診逼近百萬 超越加州 成新冠病例最多州
芝選委會預計3日晚間10時前 開出9成選票

芝選委會預計3日晚間10時前 開出9成選票
美國疫情反撲 華府隔離州增至42個

美國疫情反撲 華府隔離州增至42個
1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州

1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州
川營盤算：大選夜若「看似領先」 就自行宣布當選

川營盤算：大選夜若「看似領先」 就自行宣布當選

熱門新聞

橙縣部分城市仍有山火延燒，因此部分區域撤離令仍在。（取材自mission viejo市政府推特）

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

2020-10-28 21:21
Andrea Dorothy Chan Reyes被指控兩項重罪。（惠提爾警察局圖片）

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

2020-10-30 03:22
CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這件事

2020-11-01 15:49
誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）

誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

2020-11-01 20:17
Silverado山火導致當地濃煙蔽日。（KTLA）

爾灣超大山火 9萬人急撤

2020-10-27 03:21
有18輪大卡車遭圍堵洗劫。（ABC）

洛杉磯道奇奪冠慶祝 變大規模暴動砸搶

2020-10-28 13:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸
全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂

全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂
1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州

1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州
14歲腹痛送醫坦承「剛生小孩」 怕被發現把嬰兒塞冰箱

14歲腹痛送醫坦承「剛生小孩」 怕被發現把嬰兒塞冰箱
川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查