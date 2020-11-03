加州3日開票當晚不會有結果 完整結果可能到12月確認

加州有2200萬選民，選務工作艱鉅，選民恐在12月才能完全得知結果。（本報記者／攝影）

11月3日就要投票，但加州 完整的選舉結果，恐怕要等到12月才能確認。11月3日晚間8時投票所關閉後，才會啟動計票作業。

今年大選，加州58縣選舉官員任務艱鉅，需核實、收集、計算多達2200萬張選票，在3日晚間8時關閉投票箱前，不會開始計票，但還需滿足公眾可望儘早得知開票 結果的希望。相較全美其他州，過去十多年的加州，大部分時間因新的選舉法擴大選民參與範圍，漫長的等待選舉結果，早成家常便飯，而這就是加州選舉的作業方式。以下是加州大選開票計票的特點。

加州選民人數超越任何州

今年加州有2200萬登記選民，比其他任何州多，人數甚至比48個州的居民還多。更多的選民，意味著更多選票與更多計票時間。紙本選票計票，意味著自動化程度降低。在2000年總統大選重新計票後，許多州放棄紙本投票系統，選擇使用觸控螢幕的電腦投票系統。加州部分縣也接受該系統。立法機關2004年強制要求，機器必須替每張選票印出紙本紀錄，但當前的系統並沒有對選票進行紀錄。

紙本投票計票，工作人員需製作表格，最受歡迎的選票設計，是要求選民使用筆將橢圓形的空白填滿，這種光學設計，可讓每張選票利用光學掃描儀計票。

加州通訊選票選民穩定增長

愈來愈多加州人，傾向於在傳統投票地點以外的地方投票。2002年，加州取消所有通訊投票 （absentee voters）障礙，允許任何選民永久性收到通訊投票。自2012年以來，大多數加州人傾向於使用遠距投票。

自2016年以來，缺席投票人數增加，代表超過1100萬選民的15個縣，簽署「選民選擇法」，允許關閉傳統投票站，改向註冊選民郵寄選票，並提供投票中心。

選票投遞寬限期

2014年，加州規定將選票送達當地選舉辦公室的三天寬限期，只要郵戳以選舉日為準。

今年，立法者將寬限期延長至11月20日，選舉日之後17天。這項修改，是為了解決因疫情影響，可能造成郵務服務延誤，加上公共衛生單位要求減慢投票程序，今年還在選票信封上加上條碼，以便可以進行追蹤。然這些變化的結果將是，即使到了感恩節，選舉結果恐都還無法得知。

選舉之夜才開始計票

在10月初，相關單位將選票郵寄給選民後幾天內，大量選票便寄回各縣選務處，但在選舉正式結束前，地方官員對這些選票有嚴格限制。在11月3日晚間8時投票所關閉後，選務人員才可檢查信封上的簽名，取出選票進行掃描、計票。

加州人看到的最初計票結果，是提早投票及選舉日到投票所投票的結果。若選票收到太晚，選舉官員需更多時間。

簽名問題可解決

當選民傾向通訊投票時，各界都擔心缺席投票選民在信封上簽名可能犯錯，包括沒有簽名，簽名與檔案不符等。

加州替選民提供糾正機會。若沒有簽名，選舉官需在11日（選舉日後八天）之前退還給選民解決此問題。若簽名不匹配檔案，需在認證選舉結果前至少八天通知選民。12月3日認證選舉結果，意味著必須在11月25日前聯繫選民，12月1日交還給相關單位解決簽名差異。

上述這些提醒民眾，「選舉結果，要到12月才能真正結束。」