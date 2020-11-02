周末多場挺川大遊行 車海旗海聲勢浩大

數百輛汽車組成的挺川車隊，選前最後一個周末在南加州舉行多場車遊活動，幾乎每輛汽車上都插滿美國國旗和支持川普的旗子，在深藍的加州，相當罕見。（記者楊青／攝影）

南加州 周末連續兩天出現多場挺川普大遊行 ，車海旗海聲勢浩大，許多民眾稱，歷屆總統選舉，從未見過如此情景，而且是在深藍的洛杉磯地區。

1日上午10點，各路挺川人馬從四面八方匯集聖費南度谷的范杜拉大道（Ventura Blvd）和Winnetka Ave.大道交界的Taft高中前，上千人高舉各類挺川大旗，沿著范杜拉大道一路往西行進，最後到達范奈斯大道和布班克大道。

星期天當天上午開始，210公路沿線格蘭杜拉、拉汶、克萊蒙、厄普藍等山腳城市也出現規模不小的街頭遊行，挺川隊伍沿著各個城市城中區及附近的Foothill等主要街道，向過往居民和汽車 搖動挺川大旗，獲得不少過往汽車鳴笛支持；同時也有部分反川人士，以姆指朝下表示反對。雙方各自表達政治理念，場面和平。

來自不同城市的華人1日聚集格蘭杜拉城中心，表達反對16號提案，支持川普。（讀者提供）

與此同時，不少反對16號提案的華人和亞裔也聚集在格蘭杜拉市中心，高舉反對16號提案的橫幅，現場還有罷免加州州長紐森的簽名攤位，一些民眾前往簽名。

來自不同城市的華人1日聚集格蘭杜拉市中心，表達反對16號提案、支持川普。（讀者提供）

在星期六，比佛利山以及210公路沿線多個城市都已出現大規模的挺川車陣大遊行，數百上千輛汽車高掛國旗和紅、藍、黑、黃各種旗幟，沿著66號公路一路巡遊，幾乎所有的汽車都懸掛至少三面以上的旗幟，上寫著「Trump 2020 Keep America Great」、「Women for Trump」、「Super Trump」等等，車輛沿途一路互相鳴笛應和，每當紅燈汽車停下，十字路口都會不約而同出現「four more years」的呼聲，不少人從車窗伸出四個指頭，或大拇指，或打出V手勢，氣勢如虹。

數百輛挺川車隊周末連續兩天，在連接210公路沿綫主要城市的66號公路上，舉行車遊示威，支持川普。（記者楊青／攝影）

不少華人都親眼目睹了選前最後一個周末南加州的挺川大車遊。周日上午經過10號公路和405號公路路口的王小姐表示，上午9時多，她就看到公路上浩浩蕩蕩的車隊，每輛汽車都插滿支持川普的旗子；周六前往好萊塢地區的顔先生表示，他的汽車在好萊塢大道上被攔了很久，遠遠看到一個路口前全是國旗，後來才知道是挺川的車隊，「這是在深藍的加州嗎？」他在社群網上提出疑問，沒想到得到不少按讚。

華人周末在聖塔蒙尼卡大道巧遇挺川隊伍浩蕩經過。警方估計大約3000名挺川人士周末在比佛利花園公園集會挺川。（讀者提供）

一位久居南加的華人表示，每次總統選舉，美國都像是動一次大手術，但像今年這樣大規模為候選人搖旗呐喊的，前所未見。