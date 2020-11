周末多場挺川大遊行 車海旗海聲勢浩大

數百輛汽車組成的挺川車隊,選前最後一個周末在南加州舉行多場車遊活動,幾乎每輛汽車上都插滿美國國旗和支持川普的旗子,在深藍的加州,相當罕見。(記者楊青/攝影)

南加州 周末連續兩天出現多場挺川普大遊行 ,車海旗海聲勢浩大,許多民眾稱,歷屆總統選舉,從未見過如此情景,而且是在深藍的洛杉磯地區。

1日上午10點,各路挺川人馬從四面八方匯集聖費南度谷的范杜拉大道(Ventura Blvd)和Winnetka Ave.大道交界的Taft高中前,上千人高舉各類挺川大旗,沿著范杜拉大道一路往西行進,最後到達范奈斯大道和布班克大道。

星期天當天上午開始,210公路沿線格蘭杜拉、拉汶、克萊蒙、厄普藍等山腳城市也出現規模不小的街頭遊行,挺川隊伍沿著各個城市城中區及附近的Foothill等主要街道,向過往居民和汽車 搖動挺川大旗,獲得不少過往汽車鳴笛支持;同時也有部分反川人士,以姆指朝下表示反對。雙方各自表達政治理念,場面和平。

來自不同城市的華人1日聚集格蘭杜拉城中心,表達反對16號提案,支持川普。(讀者提供)

與此同時,不少反對16號提案的華人和亞裔也聚集在格蘭杜拉市中心,高舉反對16號提案的橫幅,現場還有罷免加州州長紐森的簽名攤位,一些民眾前往簽名。

來自不同城市的華人1日聚集格蘭杜拉市中心,表達反對16號提案、支持川普。(讀者提供)

在星期六,比佛利山以及210公路沿線多個城市都已出現大規模的挺川車陣大遊行,數百上千輛汽車高掛國旗和紅、藍、黑、黃各種旗幟,沿著66號公路一路巡遊,幾乎所有的汽車都懸掛至少三面以上的旗幟,上寫著「Trump 2020 Keep America Great」、「Women for Trump」、「Super Trump」等等,車輛沿途一路互相鳴笛應和,每當紅燈汽車停下,十字路口都會不約而同出現「four more years」的呼聲,不少人從車窗伸出四個指頭,或大拇指,或打出V手勢,氣勢如虹。

數百輛挺川車隊周末連續兩天,在連接210公路沿綫主要城市的66號公路上,舉行車遊示威,支持川普。(記者楊青/攝影)

不少華人都親眼目睹了選前最後一個周末南加州的挺川大車遊。周日上午經過10號公路和405號公路路口的王小姐表示,上午9時多,她就看到公路上浩浩蕩蕩的車隊,每輛汽車都插滿支持川普的旗子;周六前往好萊塢地區的顔先生表示,他的汽車在好萊塢大道上被攔了很久,遠遠看到一個路口前全是國旗,後來才知道是挺川的車隊,「這是在深藍的加州嗎?」他在社群網上提出疑問,沒想到得到不少按讚。

華人周末在聖塔蒙尼卡大道巧遇挺川隊伍浩蕩經過。警方估計大約3000名挺川人士周末在比佛利花園公園集會挺川。(讀者提供)

一位久居南加的華人表示,每次總統選舉,美國都像是動一次大手術,但像今年這樣大規模為候選人搖旗呐喊的,前所未見。