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親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

白營：版圖正擴張 可望取得270張選舉人票

史坦普指數預測 白登可能獲勝

記者王若然／洛杉磯報導
誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）
誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）

2020年總統大選因疫情投票方式面臨改變，預料將是場不尋常的選舉。誰將成為下一任總統？美國股票市場似已給出了答案。

市場分析中，以每次總統大選11月前三個月即8、9、10月的股市史坦普（S&P）漲跌作為判斷。這三個月史坦普指數若上漲，則總統連任成功，如果下跌，則是對手贏得大選。據統計，今年8至10月，史坦普指數輕微下跌0.6%，意味著很可能白登會贏得大選。

不過根據史坦普指數三個月的漲跌，預測下屆總統似乎過於草率，但歷史上該指標自1928年以來，在近百年的美國歷史都準確預測了下屆總統，除了1956年選舉。在2016年，喜萊莉柯林頓對決川普時，儘管大多數民調都顯示喜萊莉獲勝，但大選前三個月的史坦普指數下降了2.2%，預示了川普的勝利。

對此，洛杉磯加大（UCLA）安德森預測中心經濟學家俞偉雄說，股市是多方面因素導致的結果，是投資人對市場做的預判反應。史坦普指數的預測也不是絕對的，股市下調的因素有很多。例如歐洲一些國家受疫情影響封城，投資者信心下降等，可能與大選無關。對於一些投資者，比較傾向於川普連任，因為共和黨政策如減稅，創造就業機會等比較有利於經濟。但是也有傾向全球化觀念的投資者，比較喜歡白登。

金融專家林日昇則表示，市場上確實有大選前三個月史坦普指數，預測下任總統的說法，而且「相當靠譜」。他說，目前史坦普數字稍有下降，預示很可能白登當選總統。除了股市這一預示，他也比較相信，目前關於搖擺州民調以及選舉人票民調的結果，大多預示白登會贏。

林日昇認為，其實民主黨、共和黨兩位候選人的經濟政策本質一樣，不會特別覺得只有共和黨總統才會振興美國經濟。相反，目前投資人較為擔心的是參議院也被民主黨掌握，如果總統、參眾兩院都為民主黨掌控，反而不利美國政策制定。

林日昇說，不管哪位候選人當選總統，他認為在大選後的12個月，股市都會穩定增長。他最擔憂的是大選之後的社會安定問題。萬一又引發新一輪打砸搶、暴動，經濟會再次受損。對於未來一年，預測美國會大力發展經濟基礎建設，創造就業，復甦經濟。

他表示根據內部消息，疫苗發展勢頭良好，不久後疫苗也會大力發放至社會。重要的是投資人不要對美國失去信心，世界也不要對美國失去信心。

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