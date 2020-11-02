公投提案結果 檢驗加州左傾政治

3日的大選，將要求新一代加州 選民，撤銷數十年前制定的平權措施、產業稅法，廣受各界關注，這些牽扯到稅收、種族、罪犯懲治的提案，進一步檢驗著加州「左傾政治」的界線。

美聯社報導，加州一直是全美最民主黨化的州，民主黨在立法機關和國會代表團中占絕對主導地位，與共和黨 登記選民相比，比例更接近二比一。以自由主義政策聞名的加州，確立了美國最高稅率，向無家可歸者注入數十億元。

這次大選，加州選票上的12項提案涵蓋許多問題，結果都會影響加州在工人保護、犯罪和懲罰，選民全力與租金控制與平權措施等。第20號提案，加強假釋和財產犯罪的刑度，修補47號提案輕縱罪犯的漏洞。第25號提案則要推翻取消現金保釋。

聖地牙哥加大政治學教授Thad Kousser說，這些提案，都顯示著加州世代政治鬥爭的一部分。多年來，加州選民發生巨大變化，種族、族裔多樣性不斷增加，西裔成了最大單一族群，而白人可能在選民中占主導地位。

共和黨在該州的註冊人數減少至約24%。該州最新選民中，大多數是西裔與亞裔。

但據加州公共政策研究所近期進行的民調 表明，大多數選民認為，加州走向是錯誤的。民調發現，大多數加州人認為加州受到經濟分裂影響。前共和黨主席Ron Nehring表示，若平權措施或加產業稅失敗，可能將混淆人們對加州的其刻板印象。