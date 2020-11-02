商家憂暴亂 超市物資供應足

西好萊塢一家商店周末請工人在店面訂上木板，預防暴徒在選後打砸搶。 (ABC電視)

11月3日總統大選之夜在即，不少人擔心發生暴亂，開始提前做各種準備，部分洛杉磯市中心和西區商家，趁週末把櫥窗釘上木板，一些民眾做好在家宅幾天避風頭的準備。而在聖蓋博谷西區和東區各大超市，民生物資供應大致充足，未出現搶購人潮。

一些商家擔心大選之夜暴亂，趁周末請工人將大玻璃窗釘上木板，以防止店鋪被人打砸搶。一名在洛市中心百老匯街上的工人表示，他們最近接到很多這樣的訂單，都是要釘門板和加固窗戶。臨近大選，商舖老闆都很緊張，光是31日這一天，他們就需要跑四、五家做工。

但也有一些店家表示不擔心，西柯汶納市的華人店鋪老闆吳先生表示，大選之後打砸搶肯定有，打砸搶的人其實和誰當選總統沒關係，他們這些人平常也在偷，現在只是想趁火打劫。他的店鋪隔壁就是租給西柯汶納警局，給警察休息和做報告的地方，多少有威懾作用。同時他的店裡也沒什麼細軟，小物件都在保險箱，大物件想必盜賊也搬不動。

聖蓋博市大華超市1日下午如常，沒有出現大批人群搶購現象，貨品很充足。在羅斯密市一家華人超市 消費者人數也屬正常。一名工作人員表示，超市貨物供應目前無缺，因為經歷過3月的搶購風潮，早有準備。目前民眾購買還算正常，沒有大量囤貨現象。

在格蘭杜多市的好市多超市，部分較便宜品牌的礦泉水和廁紙已售完，但其它品牌並未缺貨。整體來看，民生物資供應充足。

一些民眾選擇大選之夜後幾天，盡量待在家裡，在好市多超市，不少顧客的購物車上堆滿了礦泉水和手紙等物品，但貨架上的貨品還算充足。華人李先生表示，在好市多買了水和廁紙、一些牛羊肉。他想多囤點吃的，然後休兩天假，避過大選風頭，防患未然。畢竟人民需要宣洩，瑟瑟發抖的是商家和醫護人員們。

還有人打算兩週都不出門，避過這波動盪再說。華人Tim秦表示，他一家人快半年沒怎麼出門了，本來冬季流行病爆發，加上疫情 外面就很不安全，正好趁這個機會繼續在家工作，能不出門就不出門。

亞凱迪亞市槍店業者David劉，1日從早忙到店關門，前後來了十多人，大家都是害怕大選後會亂來買槍。他說，這一個月前後來了幾百人，男女老幼都有，問的人多、買的人少，因為現在才來的都是臨時抱佛腳。目前店裡各種存貨基本賣光，連刀具也大部分售罄。槍不光是漲價，而是找不到槍。現在子彈價格也成倍增長，一個供貨商告訴他，以前一顆9mm子彈兩毛多，現在進價就要五毛錢一顆。

亞市華人陳先生最近囤了一些子彈。他表示，不管誰贏肯定會鬧，現在逮著大選的機會鬧，這麼好的藉口自然要利用。現在一些店家所有熱門手槍全部售罄，子彈價格翻了一到五倍，大家都在準備武器彈藥，準備保衛家園。畢竟現在天災人禍，有備無患。

也有華人安之若素。華人張先生表示，來美國 那麼多年，對美國的體制還是有信心的。即使打砸搶也是搶商家，普通百姓應該沒什麼危險。本來現在疫情爆發也不建議多出去走動，所以按照正常的居家避疫就很好。