憂選後暴亂 華人囤糧備槍

擔心大選暴亂，警方備戰，華人悄悄備糧草，槍枝子彈持續熱銷。（本報資料照片）

2020總統大選倒數四天，各地警方嚴陣以待，預防選後暴亂逐漸升溫；比佛利山等城市正在採取積極措施，以確保居民和企業的安全。部分華洋民眾悄然準備糧草，槍店也再現人潮。不少民眾表示，11月3日在即，他們心中抹不去「山雨欲來風滿樓」的感覺。

包括洛杉磯 、舊金山、紐約、芝加哥、華府等大都會警察 局，已提前調整警員近期的休息和休假時間，備戰總統大選期間可能出現的暴力和騷亂。洛杉磯市警察局（LAPD）在大選前半個月，就已通知旗下1萬2000名警員和員工調整休假時間，確保大選期間全員到位，以備應付投票 日前後和選後可能出現的騷亂，包括遊行示威以及可能引發的暴亂和趁火打劫。

LAPD高層在給所有警員的通知中，將11月2日至9日定為「特殊事件日」，所有警員和工作人員在此期間請假和休假都將受限。洛杉磯市警察局局長Michel Moore表示，警方已經做好準備，「抱最好的希望，做最壞打算」。洛杉磯地區許多投票中心上周六開放，選民提前投票非常踴躍，但預期更多選民會在11月3日親自前往投票所投票，預期投票站大排長龍，洛杉磯警方已做好準備，確保民眾在安全的環境内投票，發出自己的聲音。

在近代史上，民眾從來沒有懷疑美國的和平選舉。但今年，部分眼光敏銳的政治和社會觀察家均預測，大選後無論何種結果，都可能出現或多或少的暴亂，甚至可能導致曠日持久的街頭騷亂。警方目前得到的消息顯示，如果川普連任，仇恨川普的人極可能發動大規模遊行示威，而白天的和平示威有可能在入夜後向暴力方向發展；如果白登勝選，也可能會有騷亂。但情況可能會好一些，原因是數月來的「黑命貴」勢力，和反川勢力已集結各地。

目前洛杉磯市、洛杉磯縣以及加州和聯邦執法機構，正緊鑼密鼓最後部署防禦方案，如果出現騷亂，洛杉磯警方將採取今年5月底6月初佛洛伊德被殺案後騷亂鎮壓類似做法，實行宵禁的同時，對非法集會和故意破壞實施逮捕。洛杉磯6月初共有超過2700人因暴力破壞和攻擊他人被捕；在三周前的湖人隊慶祝騷亂中，超過70人被捕；本周道奇隊獲勝慶祝活動演變成打砸搶，再有18人被捕。

不過警方也預計，洛杉磯因爲沒有其他城市那樣大型的武裝民兵組織，所以發生大規模暴亂的可能性相對會小一些。但民間法律組織警告，洛杉磯地區有15個仇恨團體，各種力量是否會在選舉結果出來後擦槍走火，很難説。

擔心選舉動盪，比佛利山羅迪歐（Rodeo Drive）大道已計劃在選舉日當天和次日關閉兩天，禁止汽車和行人通行。而從本周末萬聖節開始，當地的住宅區和商業區也將全部戒備，萬聖節當天，比佛利山的許多道路將在下午6點至10點關閉，只對居民開放。

「我家已添置了一些米、麵、水、罐頭和手紙等，冷凍肉食也囤一些」，亞凱迪亞林太太表示，這是她從今年3月疫情以來第二次給全家囤積糧草，「想不到總統選舉會搞得這樣人心惶惶」。林太太表示，她祈禱不會發生任何事情，準備只是以防萬一。

不少城市的Walmart和Big 5的槍枝櫃檯近期也再現人潮。聖迪瑪斯Big 5工作人員表示，最近幾周買槍的人至少多了三成，購買子彈的更多。不過為了防止選舉緊張，沃爾瑪30日已從貨架撤下槍枝，暫停售槍。

該工作人員認爲，大家搶購槍枝和子彈，除了擔心大選騷亂，也有人擔心萬一白登當選，民主黨對槍枝控制嚴格。他說，歐巴馬執政前兩年，曾出現全美購槍購彈新高，直到中期選舉共和黨奪回國會，購槍熱才降下來。