境外綠卡簽發 今年創歷史新低

諾拉尼（Ali Noorani）。（視頻截圖）

美國 總統川普 上台後的一系列移民緊縮政策，力求打擊美國非法移民 ，而近期出台的對工作簽證、綠卡等政策，也使合法移民之路更加艱辛。有數據顯示，美國2020財年（9月30日之前）的後半年，境外綠卡發放數量與前半年相比驟降92%，成為美國歷史上最大降幅。

少數族裔媒體協會（Ethnic Media Services）30日舉辦線上研討會，主要對政府移民政策加以分析，並探討兩位總統候選人若當選後移民政策的變化。其中一位演講嘉賓諾瓦斯（Alex Nowrasteh）是CATO學院全球自由繁榮中心的移民政策分析師。他用數字剖析了川普總統上台後移民政策新政帶來的影響。

諾瓦斯說，2020財年的第三、四季度成為美國歷史上對美國境外人員發放綠卡數量降幅最大的半年，也高過美國歷史上任何一年，包括1915年第一次世界大戰前夕的73%降幅。諾瓦斯說，該數字僅包括美國境外等待綠卡的人，不包括美國境內的。境外綠卡發放數驟降主要有兩點，一是疫情原因，美國政府意在隔斷國際疫情傳播。諾瓦斯說，但第二點原因最重要，即為美國人留下更多的工作崗位，幫助受疫情影響下崗的美國人更快就業。但是他說，這是「誤導」人的一種說法。諾瓦斯直言，倘若川普連任，川普會想盡一切辦法讓他的移民政策盡量長時間延續下去。

諾瓦斯說，此外，數據顯示川普執政期間有更多人離開美國，其中大部分可能是非法移民，另一方面，來美國的外國人也大幅度降低，其中也包括合法、非法進入美國的人。他說，儘管川普用盡一切辦法打擊非法移民，但是效果有限，因為一些州並不願配合ICE的政策。

在今年大選中，移民議題並沒有像往常一樣被大力提及。2016年，有近50%的美國民眾認為移民是一個重要議題。但是2020年，有約60%的民眾認為疫情是重要的議題。

另一位政策分析專家諾拉尼（Ali Noorani）認為，移民群體今年並沒有與政治官員建立起聯繫，沒有讓他們意識到移民問題的重要性。至於兩位候選人當總統對移民政策的影響，諾拉尼說，川普若連任，仍會繼續削減合法移民數量，結束DACA政策。而若白登當選，或許有機會延續DACA，為美國必要行業人員發放綠卡。

諾瓦斯說，如果川普當選，他對未來移民政策會很擔憂。他說，移民群體應該做的不止是促進國會通過有利於移民的政策，還應該從根本上促進限制總統單方面修改移民法令的強大單一權力。目前川普一系列對簽證、綠卡的限制政策都是由他一人做出。這樣的單邊權力對移民群體來說太過危險。