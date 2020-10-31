移民政策 川普白登相左 留美更困難

川普與白登的總統決戰11月3日登場，兩人在移民問題上大相徑庭的政策方向，成爲移民社區投票的考量之一，不同移民身分和生存階段的華洋民眾，對兩人的支持或反對呈現涇渭分明走勢。

兩場總統辯論之後，川普和白登未來四年的移民政策也浮出水面。總體而言，川普將繼續保持過去四年相對保守的移民政策，以美國利益優先，「沒有邊境就沒有國家」，繼續修牆，阻擋南方非法移民 ，而且邊境牆將「修得更深」，以阻止非法移民的地下通道；有條件地同意DACA，讓遵紀守法的夢想生成爲美國大家庭成員；廢除移民抽籤制度，對有高等技能和對美國有用的人才和家庭給予優先移民。白登的移民政策則希望體現美國「大庇天下寒士俱歡顔」的人文關懷，大赦1100萬非法移民，停止修牆，甚至可能考慮拆除美墨邊境城牆，將川普從35%降低到21%的公司稅重新提高到28%，以提供移民免費教育和福利。

「兩人的移民政策幾乎沒有交融之處」，移民政策觀察人士表示，美國近年很多移民政策或利民不利國，或利國不利民，要做到利國又利民，很難，能夠做到利國利民的最大平衡，已難能可貴。

「我們留學生這些年真的被川普搞慘了」，部分中國留學生 表示，過去四年，感覺自己一直是不被美國社會歡迎的人，尤其是新冠疫情之後，從限制人在海外的留學生回美，到最近提高H-1B技術勞工的雇用薪資門檻，導致很多留學生畢業後無緣繼續留美，多年的美國夢破滅。

移民律師許俊良認爲，川普的移民政策，基本是以反移民為主軸，包括最近一個月來極端化的H-1B移民政策，大幅度提高技術勞工薪資等級，要求全國1萬8000個H-1B雇傭薪資在20萬元以上，很可能導致未來一半以上的H-1B延期都辦不了；其它的勞工移民也會受到影響，補件機率和被拒機率都可能增加。

許俊良認爲，作爲移民大熔爐的美國，一味採取拒絕和趕人的做法並不是最佳選項，對非法移民嚴格封殺很可能導致他們轉入地下，對社會治安的威脅並未消除。

不過他表示，白登大赦非法移民的計劃，也並非一蹴可幾，只是一個美好願景。大赦需要參眾兩院同時通過，而且往往要附加一些條件，可能會導致其他方面背上沉重包袱。1992年的大赦，事實上是1986年已開始討論，到六年後才實施，且大赦的是1986年之前的非法移民。

「目前公布的1100萬非法移民是否是真實數字，其中到底有多少華人和亞裔，不得而知」，正在攻讀法學博士的張先生認爲，美國在移民問題上以自己國家利益優先，無可厚非，而大赦的代價卻是巨大的民脂民膏和整個社會安全的潛在危險，同時也給後來的非法移民樹立不好榜樣，容易導致惡性循環。

從留學生到工作簽證到申請綠卡，張先生表示，他歷經十多年才成爲美國公民 ，「我首先考慮的是自己千辛萬苦的付出，到底是要生活在一個連續打砸搶燒半年的波特蘭和西雅圖那樣的美國，還是想生活在擁有法律和秩序（Law and order）的美國」？

20年前來從墨西哥來美的員工唐諾表示，他反對開放邊境讓非法移民長驅直入，「最簡單的例子，我這十多年來客戶愈來愈少了，和我競爭的正是我的非法入境同胞們」。他22年前隨家人來美後，就一直從事園丁工作，給人護理庭院，那時他一周要打理近20個庭院，每天走三到四家，一個月收入2500元左右。但這些年手上的家庭愈來愈少，現在只剩下12個，每月收入2000元。