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山火減弱 爾灣居民可回家

記者王全秀子／橙縣報導
藍脊野火27日情景。（記者啟鉻／攝影）
藍脊野火27日情景。（記者啟鉻／攝影）

加州消防局（Cal Fire）28日更新絲薇拉都山火（Silverado Fire）的最新狀況，這場山火受災面積已達1萬3354英畝，目前已控制25%的火勢，參與滅火的消防人員達1211人，其中有兩名消防員受重傷。截至28日下午3時左右，爾灣範圍內所有強制撤離令全部解除，意味著所有爾灣居民可回家。但是森林湖及橙縣其他部分區域的撤離令仍未解除。

大火受災區域包括桑提牙哥峽谷（Santiago Canyon）、爾灣（Irvine）、Foothill Ranch、托斯汀（Tustin）、以及森林湖（Lake Forest）。

因紅旗警報解除，27日晚的火勢為中級，沒有惡劣蔓延情況，並且天氣狀況變化有利滅火。28日消防人員會繼續加強現有的控制線，在有利的天氣狀況下，消防員將找機會建立更多控制線。消防員將繼續保護任何受威脅的財產。同時加州消防局呼籲，在消防員繼續滅火時，請民眾注意該地區的消防人員和車輛。

受火災影響，241號公路和91號公路交界處，261號公路北向爾灣大道（Irvine Blvd）路口，133號公路北向和5號公路交界處，以及241號公路Santiago Canyon路口均已關閉。有關山火更新以及查看撤離區域，可上網：http://www.tinyurl.com/OCevac。

周一（25日）早上7時前發生絲薇拉都山火，爾灣警局和橙縣消防局成功撤離超過9萬居民。爾灣警局在28日下午更新訊息，根據警局和橙縣消防局撤離的安全檢查和考量後，通知全面取消撤離令，所有爾灣居民，不論住家區域均可以回家。爾灣警局感謝所有居民在這段時間的高度配合，體諒和互相幫助。同時提醒民眾，空氣品質短期內不會有太大改善，居民需注意身體健康，盡量避免戶外活動，返家後使用家電瓦斯也需格外小心，安全健康第一。

收到取消撤離令消息的第一時間，已有住在花果山社區（Orchard Hills）的居民陸續返家，他們感嘆在外漂泊兩、三天終於能回家了，由衷感謝警消人員為維護社區安全所作的貢獻。

記者啟鉻／綜合報導

發生在約巴林達市（Yorba Linda）附近的藍脊野火（Blue Ridge fire）28日因風力減弱，受控範圍進一步擴大，燃燒面積逾1萬4300英畝。據最新消息，所有在約巴林達市（Yorba Linda）和鄰近城市因藍脊野火發布的撤離令，截至28日下午5時都已解除。

據加州防火廳（Cal Fire）資訊，藍脊野火自開始至今燃燒1萬4334英畝，有16%受控。這次野火影響範圍覆蓋橙縣、聖伯納汀諾縣、河濱縣及洛杉磯縣，影響城市包括約巴林達、奇諾岡、布瑞亞、奇諾、科洛納、鑽石吧等地社區居民。約巴林達市多棟住宅被毀，逾萬名居民被強制撤離；部分社區居民則接到撤離警報，準備一旦野火升級馬上撤離。約巴林達、奇諾岡、布瑞亞、奇諾等市部分受限街路交通尚未恢復。

藍脊野火主要火場位於橙縣境內，是26日繼爾灣絲薇拉都野火（Silverado fire）後又一場規模較大的野火，但藍脊野火較比絲薇拉都野火覆蓋範圍更廣。

截至28日下午3時左右爾灣市內所有撤離令全部解除，但森林湖及橙縣其他部分區域仍有...
截至28日下午3時左右爾灣市內所有撤離令全部解除，但森林湖及橙縣其他部分區域仍有撤離令。（橙縣警局網站截圖）
藍脊野火28日情景。（記者啟鉻／攝影）
藍脊野火28日情景。（記者啟鉻／攝影）

爾灣 橙縣 山火

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