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H1B如廢抽籤 依薪招聘問題多

記者王若然／洛杉磯報導
H1B簽證分配新政。（推特）
H1B簽證分配新政。（推特）

移民局（USIS）28日發布重磅消息，稱國土安全部（DHS）正在擬定一項新的H1B工作簽證抽籤辦法，將取消以往的隨機抽籤政策，改為將申請人工資做高低四等級劃分後，由高到低選取申請人。對此，有律師表示，推行該政策將困難重重，小企業或面臨招工困難，但該政策成真的可能性並不是沒有。

H1B工作簽證每年開放申請，有8萬5000個名額。通常每年的申請人數都會超過該名額，因此這些申請人會以抽籤方式獲得簽證，然後再經過一系列審查，通過後才能獲得H1B工作簽證。目前正在擬定的新的取消隨機抽籤辦法，將申請人工資按照當地該行業的薪資水準，分成由高到低四個等級，再從高到低選取申請人。

對這項發展，移民律師許俊良表示，這種作法將會有「一堆」問題。現在在移民政策緊縮情況下，每年都會有20多萬人參加H1B抽籤申請，純粹用薪水來評斷是否獲得簽證資格是紙上談兵。

他說，該政策並不一定符合美國勞工市場需求。他舉例說，有的公司給申請人定的薪水高，但是不一定是最需要外國勞工的公司。有的公司亟需外國勞工，但只能給出相對較低薪資，這些公司卻招不到人。此外，勞工部政策是為了給美國人工作，讓他們薪資更高，但最後留下的全是高薪的外國人，是不是更激起美國人不滿呢？況且薪資水平是由多個因素決定，例如學歷，工作經驗，可說專業的不同就會造成同一職位薪水不同。單純按薪資來選擇申請人，很不公平。

許俊良指出，目前H1B抽籤，申請人在遞交申請資料時，只要是美國大學畢業，符合行業最低工資標準，是不需要提交具體offer的職位和薪資。在可能的新的政策下，需要公司提交最後定下的申請人職位和薪水，但是一旦沒有被選中，那就是公司資源的浪費。他說，這樣單靠薪資選擇簽證的辦法是「過了頭」，與相關法律背道而馳。

許俊良說，縱看川普一系列的移民政策改變，雖然都是行政命令，但都似乎要創造新的法律越權，這是「逼著雇主要迎合川普的意願。」

移民律師郝琦則說，川普上台後的一系列新政，都是本著「為美國人創造更多工作」原則。如果川普連任，該項新政策很可能成真。該政策確實會只讓那些高薪人才留在美國。但是該政策真要實行起來困難重重，她不認為會完全取消抽籤政策。

郝琦指出該可能的新政策中需要考慮的要點，如同一個行業有很多不同職位，在進行工資劃分時，是按照行業工資水平排序，還是具體職位薪水排序？是否按照「一刀切」的方法，把所有行業混在一起，從高到低篩選申請人？這都是需要解決的問題，還要等最終版政策出來。

對於企業招工，該政策肯定是一個致命打擊。舉例來說，一個大型企業和一個小企業招相同職位的外籍勞工，大企業可以給出更高的薪資水準，薪資較低的小企業最後就有可能招不到工。

工作簽證 美國 勞工部

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