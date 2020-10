公平性遭質疑 民眾憂選後暴亂

總統川普。(美聯社)

柏克萊加大政府研究學院(Institute of Governmental Studies)的選前最新民調顯示,40%的加州 選民認為,大選將「不太可能」(not too likely)、「絕對不可能」(not at all likely)會公平、公開。

總統川普 的支持者有56%持懷疑態度,高於9月時的數據;相對來說民主黨候選人白登 的支持者只有33%懷疑。洛杉磯時報分析,部分原因來自川普多次表達對競選過程的懷疑,以及白登當選的可能性日漸升高。

加州的川普支持者有50%認為,選後可能發生暴力衝突,支持白登的人則約為40%。另外,懷疑開票準確度的比例,川普陣營也高於白登陣營。

整體來說,近90%的加州民眾認為對手不會接受選舉結果。如果出現爭議,44%認為「非常可能」(very likely)出現暴力衝突,44%認為「有些可能」(somewhat likely),只有12%的人認為不可能。

加州人過去已經習慣郵寄投票,自2008年初選、2012年普選後,更有過半選票是採郵寄方式。但是川普對郵寄選票的懷疑態度,某種程度上也影響了選民心態,傾向共和黨的選民中,73%在某種程度上懷疑,郵寄選票的計票可信度。因此,整體來說,加州民眾郵寄選票的比例為25%,55%說會遞到集票箱。