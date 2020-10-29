公平性遭質疑 民眾憂選後暴亂

總統川普。（美聯社）

柏克萊加大政府研究學院（Institute of Governmental Studies）的選前最新民調顯示，40%的加州 選民認為，大選將「不太可能」（not too likely）、「絕對不可能」（not at all likely）會公平、公開。

總統川普 的支持者有56%持懷疑態度，高於9月時的數據；相對來說民主黨候選人白登 的支持者只有33%懷疑。洛杉磯時報分析，部分原因來自川普多次表達對競選過程的懷疑，以及白登當選的可能性日漸升高。

加州的川普支持者有50%認為，選後可能發生暴力衝突，支持白登的人則約為40%。另外，懷疑開票準確度的比例，川普陣營也高於白登陣營。

整體來說，近90%的加州民眾認為對手不會接受選舉結果。如果出現爭議，44%認為「非常可能」（very likely）出現暴力衝突，44%認為「有些可能」（somewhat likely），只有12%的人認為不可能。

加州人過去已經習慣郵寄投票，自2008年初選、2012年普選後，更有過半選票是採郵寄方式。但是川普對郵寄選票的懷疑態度，某種程度上也影響了選民心態，傾向共和黨的選民中，73%在某種程度上懷疑，郵寄選票的計票可信度。因此，整體來說，加州民眾郵寄選票的比例為25%，55%說會遞到集票箱。