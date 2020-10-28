爾灣華人逃離 38年來首次

爾灣 市（Irvine）26日早上發生絲薇拉都山火 ，北部地區最為嚴重被要求強制撤離。從市府公布的撤離地圖上看，半個爾灣都在撤離範圍內，數以萬計居民受到影響。居民們認為，危急關頭帶上重要身分文件，和值得紀念的物品，配合市府安排趕緊撤離是他們能做的最大貢獻。

南海岸中華文化協會理事長陳景星表示，發生山火第一時間，市府希望徵用文化中心（即爾灣中文學校）為避難所，但警方考慮到該地點距離強制隔離區非常近，後來撤銷徵用的請求。

陳景星的住家就在405號和5號公路之間，雖然不在強制撤離區內，但與撤離界線僅隔著兩、三條街，他倒不怎麼擔心。但山火令遠在波士頓的女兒打來電話，讓他準備好隨時撤離，所以他清理好護照等重要證件，以防萬一。

陳景星在爾灣住了38年，從來沒有經歷過火災被要求撤離。他覺得這次山火比較特別，因為往年橙縣發生山火，風都不及這次大。大風推波助瀾，加上濃煙滾滾，為滅火造成一定程度困擾。26日早上他一起床家裡全是煙燻味，就像是烤BBQ一樣，院子裡種的果樹和盆栽全部吹得東倒西歪，葉子全都吹掉了。不過27日情況好轉，天空煙霧逐漸消散，還能看到藍天，風勢也減弱了。

他認識幾個住在撤離區的朋友，早上被要求撤離後「逃至」隔壁的森林湖（Lake Forest），結果剛吃完午餐不久，森林湖部分區域也發出強制撤離令，真是令人傷腦筋。

爾灣居民張安妮表示，當初公布的消息指出7萬多戶被強制撤離，可按照人口計算受影響的人數可能要翻倍。爾灣市有近28萬人口，可能意味著一半居民都在忙著「出逃」。其中花果山（Orchard Hills）、大公園（Great Park）、Portola都是新開發社區有許多華人 居民，甚至很多是新移民，又或是買了房子人卻不在美國的中國投資客，因此這次山火華人影響很大。