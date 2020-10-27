爾灣超大山火 9萬人急撤

市議員候選人蔣丹說，因新冠疫情緣故，社區中心空間有限，市府可能會開放高中體育館供撤離的居民過夜。（居民提供）

爾灣市北區近6萬多名居民26日早上在煙霧中緊急撤離住處，下午強制撤離區擴大到橙縣 大公園附近社區、爾灣南側的森林湖市（Lake Forest），共計撤離約9萬1000人。

橙縣消防局兩位消防員在救火過程中受重傷，目前尚無房舍受波及。市府開放多個社區中心供民眾避難，有些在正午之前已人滿，而爾灣附近的旅館也出現新冠疫情以來難得一見的人潮。

這場原本在爾灣東邊絲薇拉都（Silverado）山谷面積約十英畝的野火，起於26日早上6時47分左右。由於當日正是聖塔安那焚風警戒期，山火 在風勢助長下，幾個小時內就擴大到逾7200英畝，至當天下午4時許仍是零控制。

橙縣消防局出動150組救火隊（至少500名消防隊員），控制山火不要跨越241號收費公路，但上午11時左右，橙縣消防隊推特帳號宣告因風勢太大，暫停空中救火工作。下午2時橙縣消防局在臨時記者會中，宣布兩位消防員救火過程中，分別受到第二和第三級燒傷。

爾灣市政府在上午9時發出緊急通報，強制撤離爾灣大道（Irvine Blvd.）以北的社區，包括約2萬住戶、近6萬居民。爾灣市府開放該市多個社區活動中心供撤離民眾使用，因強制疏散的居民數量眾多，到中午時，多個社區避難中心，如University、Quail Hill、Los Olivos、Harvard及Rancho社區中心庇護所，已告客滿。

至下午1時30分，仍開放的庇護所有：Las Lomas Community Center（10 Federation Way），Turtle Rock Community Center（1 Sunnyhill），Village Church of Irvine（77 Post），和Newport Coast Community Center（6401 San Joaquin Hills Rd）。需協助疏散的民眾，可致電949-529-4774。

定居爾灣市多年的市議員候選人蔣丹表示，上午開車行經爾灣大道時已可看到紅紅火光，雖然強制撤離的是爾灣北區，但整個爾灣都受濃煙籠罩，導致一位患有呼吸道慢性病的同事必須請假回家。

蔣丹到南邊的疏散中心，即Quail Hill及University社區中心了解情況。受新冠疫情影響，這兩個社區中心可用空間大減。儘管市府網站宣稱Quail Hill社區中心已滿，但在上午的社區課程結束後，有更多空間可使用，蔣丹立即通過社交媒體將訊息傳出去，讓有需要的民眾善加利用。

定居爾灣超過15年的黃淑婉，從未想到有可能會因山火而被迫撤離住家。她兒子就讀的Orchard Hills小學，從早上8點多就開始通知家長到校接小孩，附近鄰居都迅速撤離。黃淑婉與家人也開始收拾重要文件、電腦及可隨身攜帶的樂器。

在疫情期間一直很少出門的黃淑婉說，他們發現路上車子很多，都是準備出城避難的家庭，到了旅館更看到已有許多人在櫃台前大排長龍。有不少朋友打電話來關切，並願意提供臨時住處，令她倍感溫馨。雖然訂到距住家不遠的旅館，但如何安排愛犬去處令她很傷腦筋。

一些已經有過山火逃難經歷的居民，在社交媒體上提建議或協助，例如撤離前在屋子四周灑水、用浸濕的布蓋在草地或庭園四周、撤離時攜帶露營裝備，也有人主動為撤離的貓狗提供暫住場所。

爾灣加大 及爾灣谷社區學院雖然不在強制撤離區，但校方通知所有到校的師生及員工趕快回家。爾灣南側的森林湖市也未接獲撤離指令，但因風大可能停電，靠近山區的Foothill Ranch小學決定關閉校園。

爾灣南邊的森林湖市在下午發出通吿，給住在Baker Ranch 及Foothill Ranch兩區的居民，預先做好撤離準備。