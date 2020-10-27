撤離區一再擴大 爾灣居民四處找旅館

爾灣山火對居民的衝擊不小，市府開放Turtle Rock社區中心。（居民提供）

爾灣 市因山火 在一日之內緊急撤離9萬餘居民，強制撤離區一再擴大，儘管市府開放木橋高中及幾個社區中心，但考慮新冠疫情，大多數居民都自行安排住處。

有華人居民前往親朋好友家中暫住，也有人直接訂爾灣附近旅館，但到26日傍晚，爾灣附近旅館幾乎全部客滿，晚一步撤離的華人，只好到安那罕一帶旅館過一晚。

亞美老人服務中心執行長王頌茹表示，有一群中國留學生 住在爾灣的公寓中，26日早上他們在慌亂中被迫撤離，向亞美老人服務中心求助，她安排留學生前往天主教會的宿舍暫住。

同時，亞美老人服務中心也發動一批年輕義工，與住在爾灣的長輩連絡，提供適時中文訊息。

定居爾灣的王頌茹說，爾灣市有先進的地理資訊系統，住在不同區的居民得到的訊息也不一樣，在強制撤離區內的居民收到非常緊急的訊息，而在建議撤離區的居民則以提醒為主。

她建議長輩，只要收到可能撤離的警告， 一定要在下午4時半以前，作好當晚安排。消防隊有可能到了半夜因火勢而強制居民撤離，屆時視線受煙霧影響再撤離更加困難。

王頌茹說，山火造成空氣污染，對人體有直接影響，因此她提醒年紀大的長輩，除非必須撤離，否則儘量不要外出，在家緊密門窗，以減少接觸到空氣中的灰燼。

爾灣市府26日下午宣佈進入緊急狀態，除了在市府網站（cityofirvine.org）提供山火最新訊息之外，有意捐款或捐物資協助撤離居民者，也可上市府網站登記。