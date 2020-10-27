我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院提名完大法官就休會 紓困選前通過無望

全球新冠死亡病例 研究：15%與空污有關

約巴林達野火蔓延 強制疏散擴及周邊城市

編譯組／綜合報導
橙縣約巴林達市附近地區疏散示意圖，紅色區域為必須強制撤離的地區（Mandatory Evacuation Area）。(ABC7)
橙縣約巴林達市附近地區疏散示意圖，紅色區域為必須強制撤離的地區（Mandatory Evacuation Area）。(ABC7)

橙縣禍不單行，26日在爾灣以外的另一場「藍脊野火」（Blue Ridge Fire），面積已達逾1100英畝，因向約巴林達市（Yorba Linda）蔓延，迫使市府下達疏散令，要求數千戶住家的居民撤離。此外，部分奇諾岡市(Chino Hills南區、部分布瑞亞市(Brea)東區住戶也被要求強制撤離。

藍脊野火最初在26日下午12時55分，發生於綠河高爾夫球場（Green River Golf Course）旁，即91號公路和綠河路（Green River Road）附近，此處靠近奇諾岡州立公園（Chino Hills State Park），並藉助聖塔安那風迅速擴散，在一些地區因風速甚至達每小時50哩，很快就對約巴林達市居民造成威脅。

至少有一棟獨立屋遭野火破壞，同時火焰也已距離住宅區不到100呎。橙縣政府要求91號公路以北，Gypsum Canyon和Bryant Ranch小學以東的居民撤離。位於隱山（Hidden Hills）的住宅區也在疏散範圍內。橙縣警局要求所有受火情影響地區居住的居民必須立刻撤離。目前市政尚未設置疏散庇護中心（Evacuation Shelter），但有消息稱居民可將小型動物送至位於托斯汀（Tustin）市1630 Voctoria Road的橙縣動物保護服務（OC Animals Care Services）接受庇護。需要幫助的居民，也可以撥打橙縣緊急行動中心熱線（714)628-7805尋求幫助。

有居民看到消防員在Brush Canyon Drive， Early Star Way和Morning Dew Way附近，挨家挨戶通知居民撤離。目前絕大多數居民都已經打包行李離開了野火可能攻掠的住宅區。

居住在火區附近的居民桑契斯（Gabriel Sanchez）表示，「這裡就像世界末日一樣，天空都變成了橙色。嚇人的很。我的女兒被嚇壞了。我很高興她現在安全了」。即便如此，依然有少數居民選擇拒絕撤離。

桑提雅哥峽谷社區學院（Santiago Canyon College）也通知學生，由於野火原因，26日課程取消。

約巴林達市附近的火情影像。（ABC7影像截圖）
約巴林達市附近的火情影像。（ABC7影像截圖）

橙縣 庇護 布瑞亞

上一則

撤離區一再擴大 爾灣居民四處找旅館

下一則

南加狂風接二連三 多處釀災

延伸閱讀

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離
大風天氣 恐導致南加地區大規模停電

大風天氣 恐導致南加地區大規模停電
狂風大作 引大火、翻車 民眾當心

狂風大作 引大火、翻車 民眾當心
全美200萬棟房屋 野火風險高

全美200萬棟房屋 野火風險高
科州冰火夾擊 野火燒過洛磯山國家公園 暴風雪周末報到

科州冰火夾擊 野火燒過洛磯山國家公園 暴風雪周末報到
科州冰火兩重天 野火燒過洛磯山 暴風雪周末報到

科州冰火兩重天 野火燒過洛磯山 暴風雪周末報到

熱門新聞

山火迫近當地主幹道爾灣大道（Irvine Blvd）。（KTLA）

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離

2020-10-26 20:05
疫情以來，不少屋主因「禁趕令」遭遇租霸。圖片並非本文華人房東的房屋。（記者李雪／攝影）

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

2020-10-25 19:22
Trader Joe's這款受歡迎的自有品牌食品被宣布召回。（FDA網站下載）

Trader Joe's召回一款受歡迎的自有品牌食品

2020-10-25 15:23
聚居許多華人的芝加哥麥金利公園地區日前傳出一起華人家庭流血案件，一名21歲的譚姓男子日前因故與家人發生衝突，憤而拿起菜刀往60歲父親與49歲母親及20歲妹妹身上猛砍。（CBS）

世界晚報／華人家庭濺血 華男持菜刀狂砍父母與妹妹

2020-10-21 20:39
華人大媽求愛被騙，然而網路上的溫柔陷阱無處不在。（Getty Images）

世說新聞／為何華洋大媽總上當 了解這些詐術不再哭

2020-10-21 03:26
加州州長紐森（Gavin Newsom）19日公布新冠疫苗初步接種計畫。（紐森臉書）

加州公布新冠疫苗接種計畫 首批今年底開始

2020-10-19 16:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離
影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬

影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因

為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因
紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡