約巴林達野火蔓延 強制疏散擴及周邊城市

橙縣約巴林達市附近地區疏散示意圖，紅色區域為必須強制撤離的地區（Mandatory Evacuation Area）。(ABC7)

橙縣 禍不單行，26日在爾灣以外的另一場「藍脊野火」（Blue Ridge Fire），面積已達逾1100英畝，因向約巴林達市（Yorba Linda）蔓延，迫使市府下達疏散令，要求數千戶住家的居民撤離。此外，部分奇諾岡市(Chino Hills南區、部分布瑞亞 市(Brea)東區住戶也被要求強制撤離。

藍脊野火最初在26日下午12時55分，發生於綠河高爾夫球場（Green River Golf Course）旁，即91號公路和綠河路（Green River Road）附近，此處靠近奇諾岡州立公園（Chino Hills State Park），並藉助聖塔安那風迅速擴散，在一些地區因風速甚至達每小時50哩，很快就對約巴林達市居民造成威脅。

至少有一棟獨立屋遭野火破壞，同時火焰也已距離住宅區不到100呎。橙縣政府要求91號公路以北，Gypsum Canyon和Bryant Ranch小學以東的居民撤離。位於隱山（Hidden Hills）的住宅區也在疏散範圍內。橙縣警局要求所有受火情影響地區居住的居民必須立刻撤離。目前市政尚未設置疏散庇護 中心（Evacuation Shelter），但有消息稱居民可將小型動物送至位於托斯汀（Tustin）市1630 Voctoria Road的橙縣動物保護服務（OC Animals Care Services）接受庇護。需要幫助的居民，也可以撥打橙縣緊急行動中心熱線（714)628-7805尋求幫助。

有居民看到消防員在Brush Canyon Drive， Early Star Way和Morning Dew Way附近，挨家挨戶通知居民撤離。目前絕大多數居民都已經打包行李離開了野火可能攻掠的住宅區。

居住在火區附近的居民桑契斯（Gabriel Sanchez）表示，「這裡就像世界末日一樣，天空都變成了橙色。嚇人的很。我的女兒被嚇壞了。我很高興她現在安全了」。即便如此，依然有少數居民選擇拒絕撤離。

桑提雅哥峽谷社區學院（Santiago Canyon College）也通知學生，由於野火原因，26日課程取消。