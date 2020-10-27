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南加狂風接二連三 多處釀災

記者楊青／洛杉磯報導
10號公路與210公路附近26日至少八輛18輪大貨車因風速太高失控翻覆，部分大貨車並撞上附近經過的汽車。（李若提供）
10號公路與210公路附近26日至少八輛18輪大貨車因風速太高失控翻覆，部分大貨車並撞上附近經過的汽車。（李若提供）

南加州一夜狂風，造成26日山火、翻車、倒樹、斷電接二連三，持續高達每小時60至90哩的強勁風速，鼓動多處山火迅速蔓延，濃煙黃塵遮天蔽日。國家氣象局的狂風紅旗警報指出，這場號稱「南加2019年10月以來最具破壞性的天氣」，預計持續至27日午後，民眾居家和出行均需倍加小心。

26日淩晨開始狂風大作，讓許多民眾從睡夢中驚醒。一夜之間許多社區樹木倒伏，一些地區的樹木被連根拔起。當天上午至中午，10號、15號和210號公路，至少發生五起大貨車因風速太高失控翻覆車禍。其中在河濱縣同往洛杉磯縣的15號公路和210公路上，八輛18輪大貨車失控翻覆，部分大卡車撞上附近經過的車輛，交通一度嚴重受阻。

聖蓋博市華人林先生表示，他家上周剛種在後院的兩株果樹，26日清晨起床已被大風吹得不見蹤影。格蘭杜拉多家鄰居表示，他們戶外的遮陽傘幾乎夭折。家住爾灣的張小姐表示，26日上午她透過窗戶，竟然看到放在自家後院尚未安裝的洗手台，整個被大風吹離地面，相當嚇人。

國家氣象預報，本次風災天氣警報將持續到星期二上午9時至下午3時左右，其中羚羊谷（Antelope Valley）和蘭卡斯特附近地區將出現霜凍天氣，最低溫度可達華氏25度，未採收的穀物和蔬菜，以及未加保護的動物都可能受到傷害，有關部門建議農戶和民眾在冷空氣到達之前，對植物和動物採取保護措施，包括大面積給植物噴水防凍。

洛杉磯縣聖蓋博谷地區，包括聖蓋博、巴沙迪那、波莫那等城市時速高達60哩的狂風，在26日下午3時得到減緩；但洛縣山區，除聖塔蒙尼卡山麓之外，尤其5號公路和14號公路走廊沿線，每小時高達45至70哩、部分地區甚至高達90哩的狂風，將持續到星期二下午3時左右。魔術山（Magic Mtn）最高風速將達每小時96哩、Chilao RAWS、Oat Mountain、Camp Nine、Warm Springs、Sierra Pelona West等地，在27日下午3時之前風速都將在70哩以上。民眾最好避免經過這些地段，如果一定要出行，千萬注意周邊環境變化，包括高壓電杆倒塌，或遠處飛來大型硬物等。

洛市中心和沿海地區，最高風速可可達每小時30至45哩，尤其馬里布、聖塔蒙尼卡、比華利山、好萊塢山和長堤，最高風速可達每小時45哩。

河濱縣Homedepot門前數百磅重的樹木被狂風吹倒。（記者楊青／攝影）
河濱縣Homedepot門前數百磅重的樹木被狂風吹倒。（記者楊青／攝影）
10號公路與210公路附近26日至少八輛18輪大貨車因風速太高失控翻覆，部分大貨...
10號公路與210公路附近26日至少八輛18輪大貨車因風速太高失控翻覆，部分大貨車並撞上附近經過汽車。（李若提供）
河濱縣Homedepot門前數百磅重的樹木被狂風吹倒。（記者楊青／攝影）
河濱縣Homedepot門前數百磅重的樹木被狂風吹倒。（記者楊青／攝影）
橙縣26日清晨山火因狂風助勢迅速蔓延，數萬居民被迫緊急撤離。（民眾提供）
橙縣26日清晨山火因狂風助勢迅速蔓延，數萬居民被迫緊急撤離。（民眾提供）
10號公路與210公路附近26日至少八輛18輪大貨車因風速太高失控翻覆，部分大貨...
10號公路與210公路附近26日至少八輛18輪大貨車因風速太高失控翻覆，部分大貨車並撞上附近經過汽車。（李若提供）
10號、15號、210號公路26日發生多起翻車和撞車事故。圖為10號公路與15號...
10號、15號、210號公路26日發生多起翻車和撞車事故。圖為10號公路與15號公路交界處一輛18輪大貨車因狂風失控翻覆，所幸無人傷亡。（李若提供）
橙縣26日清晨山火因狂風助勢迅速蔓延，數萬居民被迫緊急撤離。（民眾提供）
橙縣26日清晨山火因狂風助勢迅速蔓延，數萬居民被迫緊急撤離。（民眾提供）
河濱縣Homedepot門前數百磅重的樹木被狂風吹倒。（記者楊青／攝影）
河濱縣Homedepot門前數百磅重的樹木被狂風吹倒。（記者楊青／攝影）

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